明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：為何愈來愈多女孩升大學？

【明報專訊】在美國，如今每100名大學女生只配上約75名男生；在香港，本地八大學士課程中，女生比例已連續多年超過一半，教育、社會科學等學科更接近七成。曾經一度被視為「弱勢」的女生，如今在教育競賽中大幅領先。

為何會有這樣的轉變？不少研究指出，這與男女在「非認知能力」上的差異有關。這些能力包括自律、情緒管理、與人相處、持之以恆的態度等——這些並非標準測驗能測出來，卻與升學表現密切相關。女生在這些能力上普遍比男生更穩定、更成熟。

近年有一篇研究格外引人注目。研究人員在美國一個大型學區觀察一項資優認定政策，發現這項政策對女生幾乎沒有影響，但對低收入家庭的男孩卻有顯著正面效果。那些被認定為資優的男孩更積極選修進階課程，課堂參與度提高，升讀大學的比率也大幅上升。這項結果顯示，只要提供適當的鼓勵與資源，男生的潛能其實一樣可以被激發。

過去我們習慣以相同標準教育所有學生，卻忽略了男孩與女孩在發展節奏上的差異。教育制度若能更有彈性地回應這些不同，或許能幫助更多男孩不致在學習道路上「掉隊」。

身為兩個男孩的父親，我常常觀察到一個現象：同齡的女孩似乎總是比男孩更「定性」。無論是完成功課、上課專注，還是面對老師提問時的反應，女孩都明顯佔上風。起初我以為只是個別差異，但愈看愈覺得，這其實是個普遍現象。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

上 / 下一篇新聞