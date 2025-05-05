內媒：單月至少23家A股披露擬港上市

據內媒「財聯社」截至4月底的統計顯示，過去一個月有14家A股上市公司披露籌劃公司或分拆子公司赴港上市，例如紫金礦業（滬：601899）擬將紫金黃金國際分拆至香港聯交所主板上市；另有9家已向港交所遞表申請。

港交所：約30企欲A+H上市

港交所環球上市服務部主管徐經緯曾於港交所播客（HKEXVoice）中表示，目前就已提交申請或公開宣布的上市意向而言，有約30家公司計劃在香港A+H上市。同時，迄今為止，已有3家公司循第18C章上市，即為特專科技公司而設的上市章節。他指出，整體而言，今年新股市場的主要趨勢包括新經濟、人工智能（AI）、新能源，以及科技獨角獸。

徐又透露，新股集資市場方面，今年首季有17家新上市公司，集資額約177億元，按年增長兩倍多；而新股上市申請數目中，有很多大型及具質素公司都已經提交上市申請或宣布有意來港上市。他續稱，後續發行（已上市公司發行新股）市場更為活躍，首季後續市場集資逾180億美元（約1404億港元），按年增長20倍。

被問到海外公司來港或回流香港上市，香港市場和港交所可如何配合，徐指出，港交所一直在接洽的海外上市公司主要有兩大類。第一類是在美國上市，然後回流香港上市的中國ADR（美國預託證券），現在已有逾30家該類型的ADR公司回流香港上市。第二類是本身已在國際交易所上市的海外公司，在香港作雙重上市。

此外，徐表示，港交所最近完成有關首次公開招股市場定價的諮詢，相信很快會公布諮詢結果。至於為特專科技和生物科技領域的相關公司提供更多指引的「科企專線」，已在籌備中，亦正在研究「REIT Connect」。