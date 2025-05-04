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經濟
企業地球村

「對等關稅」 妨礙美財長債市政策

【明報專訊】上月初「對等關稅」風暴除令美國長債孳息率波動外，還可能妨礙美國財長貝森特的債市政策。貝森特上任前，曾批評前任財長耶倫多發短債，以此抑制長債孳息率。貝森特上任後卻繼承耶倫方針，靠發短債度日，上月特朗普「對等關稅」還進一步推高長債孳息，令他更難改變耶倫路線。外媒形容，華爾街看到市場混亂後，美國政府在債務上只能採取安全策略。

貝森特繼承耶倫方針 靠發短債度日

貝森特去年曾批評耶倫多發短期國債，稱對方此舉財政上不夠謹慎，且與美聯儲對抗通脹的目標相悖。自他上任後已稍轉口風，2月向彭博表示，要以長債代短債仍「長路漫漫」，「我們要看看市場想要什麼。」

詎料特朗普上月初公布「對等關稅」後，引發債市震盪，美國10年期國債孳息率抽升，約一周內跌穿4厘後抽高至近4.5厘。彭博認為，貝森特一直專心抑制長債孳息率，早前長債孳息率抽高，為貝森特增加風險。彭博專欄作家Jonathan Levin分析，據貝森特所說，財政部最終仍想增加長債比例，只是視乎市場及經濟環境。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，國債市場波動，若政策有何改動，貝森特將非常謹慎地傳達信息，尤其牽涉發債規模事宜。

淨借款額較2月估計漲逾3倍

另一方面，美國債台恐進一步高築。據財政部最新數字，現時估計4至6月淨借款額高達5140億美元，較2月時估計的1230億美元大漲逾3倍。財政部2月時曾估計，截至3月底手頭現金餘額達8500億美元，最終只錄得約4060億美元。按照債務上限，目前白宮不得再發新債，只能動用手頭現金。財政部另維持預測6月底手頭現金餘額達8500億美元，意味繼續假設債務上限會得以解決。財政部又公布，未來數季擬保持美國票據及債券拍賣規模穩定，並宣布5至7月再融資總規模為1250億美元，一如市場預期。

[企業地球村]

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