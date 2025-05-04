內媒：螞蟻國際研獨立在港上巿

螞蟻國際於新加坡註冊，最先引述該公司將來港發IPO的內媒「財新」稱，螞蟻國際收入約佔螞蟻集團20%。螞蟻2020年曾擬在港上市，惟遭內地監管部門叫停，隨後公司變得低調。去年3月螞蟻集團進行新一輪重組，其中螞蟻國際掌管全球化業務，旗下擁Alipay+等四大核心產品，覆蓋C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務。

美議員函證交會 促25中企除牌

另一邊廂，英國《金融時報》報道，共和黨籍美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及參議院老年化委員會主席斯科特（Rick Scott）致函證交會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins），要求SEC將25家中國在美上市企業除牌。信內提及的中企包括阿里、百度（9888）（美：BIDU）、京東（9618）（美：JD）等。

據報兩人在信內稱，有關中國企業吸納美國投資者資金，然後協助推動中國共產黨的目標，包括違反人權行為。

他們認為，相關中國企業讓美國投資者冒上不能接受的風險，SEC應按美國的《外國企業承擔責任法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）把上述25家中資企業除牌，以保障美國投資者權益。