標指連漲9日 近21年最長升浪

【明報專訊】關稅戰下，上月美國非農就業數據仍勝預期，再加上中美貿易戰有緩和迹象，美股三大指數周五（2日）受到鼓舞並齊升，且連升4天。其中納指收升1.51%，標指收升1.47%，連漲9天，為近21年來最長連漲天數，並已收復4月2日美國總統特朗普宣布關稅新政策以來的跌幅；至於道指收升1.39%。同時英法德股市也有逾1%至2%升幅，不過金價因避險情緒下滑而走軟，而OPEC+據報同意增產原油，令油價轉弱。
恒指夜期高水92點
總計過去一周，納指累升1.5%，標指累升2.85%，此外道指累升2.85%。重磅科技股普遍向上，其中Meta（美：META）升4.3%，Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）升逾2%。不過，蘋果（美：AAPL）預告關稅將令公司本季成本額外多9億美元（約70.2億港元）嚇散市場，該公司股價挫3.7%（見表）。
ADR港股比例指數收報22,692點，升0.84%，恒指夜期收報22,597點，升0.77%，比現貨高水92點。中概股指數升3.5%，收報7172點。預託價方面，騰訊（0700）折合港元收報487.8元，較港收市升1.66%。
貿戰現曙光 金價回落
不過，市場預期好轉令避險情緒回落，也令金價回軟，現貨金價微跌0.12美元至每盎司3240.88美元，本周累計回落逾2%。紐約期金周五收升0.66%，報每盎司3243.3美元，惟過去一周計亦累計回落逾2%。
油價方面，OPEC+傳出已開會並討論增產事宜，並同意6月每日增產41.1萬桶原油。消息公布前市場已有所預判，包括上周五倫敦布蘭特期油收報每桶61.29美元，跌1.4%；紐約期油收報每桶58.29美元，挫1.6%。全周計英美期油價格分別跌逾8%及7.7%。