明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港匯強勢 金管局向市場注資逾465億 分析：新股活躍企業派息提前 港元需求升

【明報專訊】港匯近期處於強勢，更於昨日（3日）凌晨升穿7.75，觸發強方兌換保證，金管局從市場上承接等同於逾465.39億港元的美元沽盤，是自2020年4月以來首次啟動接錢周期。金管局注資後，截至5月7日，銀行體系結餘將升至913.09億港元。有分析指出，近期港元強勢與本港新股市場轉趨活躍及企業派息需求提前，令港元需求上升相關，而貿易戰下內地投資者及企業對港元需求持續增加等因素，相信將令港匯短期內持續高位橫行。

明報記者 楊括

金管局於紐約交易時段後承接美元沽盤後披露入市詳情。金管局發言人表示，近期港元偏強主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強，而對上一次觸發強方兌換保證則是在2020年10月28日。當局又表示，會密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。

金管局：投資需求增 支持港元

業績期來臨，本港上市公司派息潮亦隨之而至，早前已有大行預測港元將因此短暫觸及強方兌換保證。4月22日匯豐環球發表報告指出，主要是潛在的大型IPO，以及上市公司選擇提前於5至6月而非7月、8月派息疊加之下，或將短暫影響港元流動性狀况。

對於港匯走強以及再觸7.75水平，臻享顧問董事總經理王良享認為，原因或是內地投資者及出口企業沽美元、增持港元等。他還預計，未來港元仍將保持強勢，因特朗普當局的關稅政策牽動美元資產的分散風險，本港人士或內地投資者或將減持美元資產，並換成港元留守本港；此外，他指出，北水從今年初起亦不斷增持港股，亦是令港元走強的重要因素。

不過，見及美國上月就業數據勝預期、6月減息機率隨之下跌，加上中美關稅戰有緩和迹象，市場對美元需求未必會再大幅減弱，王良享指出，金管局在未來一段時間再接美元沽盤應不會太多，今次接貨則可能亦與五一假期外匯市場流動性不太充足有關。他還預計，未來一個月本港金管局有機會再接200億至400億港元左右。

王良享：短年期銀行拆息將回落

當前美息仍高企，且6月美國減息的概率下降，王良享表示，港息降幅因此受到制約，但同時他認為，銀行體系結餘上升，相信短年期銀行拆息將回落，包括隔夜、7天及1個月港息。此外，本港銀行的港元貸存比亦下跌至15年低位，相信港銀有機會提供更多優惠，以及繼續提供較低短期利率。

相關字詞﹕關稅戰 貿易戰 減息 關稅 新股 金管局 港股 美國 港匯

上 / 下一篇新聞