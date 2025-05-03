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2025年5月3日星期六
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出口帶動 港首季GDP升3.1%勝預期 消費連跌4季 政府發言人：美關稅料困擾短期前景
3月零售跌3.5% 業界料本月市道淡靜
杜嘉祺：有信心匯控續成功 非常榮幸任主席
保監准匯豐港設專屬自保保險公司
渣打首季稅前基本溢利升12% 勝預期
憧憬中美貿談 港股5月開局升385點 北水缺席成交跌至1337億 汽車科網股做好
港元升至7.75強方兌換保證 逾4年首次
大摩：市場波動 中美短期料降關稅
阿里提前推淘寶閃購 派外賣紅包撼京東美團
富衛首季新業務價值 按年升32%至22億
霸王茶姬擬港連開5店 進駐利東街
OSL伙螞蟻數科拓實體資產代幣化
蘋果料關稅累本季增成本70億 大中華銷售連跌7季 股價早段挫5%
美職位增17.7萬遠高預期 紓衰退憂慮 道指曾升500點
關稅影響 亞馬遜次季業績展望低預期
Webb-site數據軟件 已存至共享雲端
俄女生1.3萬租University Hill 218呎戶 預付一年租近16萬 內地生畢業後1.2萬租粉嶺名都
荃灣二手連續3月每月破百宗成交
投資者2.3億買MOUNT POKFULAM
東涌西站鄰地建1783伙 獲城規會局部批准
持牌代理跌穿3.8萬人 3年流失近4500人
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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出口帶動 港首季GDP升3.1%勝預期 消費連跌4季 政府發言人：美關稅料困擾短期前景
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