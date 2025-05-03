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經濟

香港地產

東涌西站鄰地建1783伙 獲城規會局部批准

【明報專訊】東涌新市鎮擴展計劃正進行得如火如荼，市傳新地（0016）或相關人士，早前向城規會提交改劃土地申請，該地皮鄰近港鐵東涌西站及滿東邨，申請放寬密度至約2.1倍發展分層住宅，擬建9幢住宅大廈、提供1783伙，城規會昨日審理，並局部同意有關申請。

城規會文件顯示，申請人為CORAL CHING LIMITED，公司董事包括林嫣及雷耀輝，市傳屬新地或相關人士。

上述申請地點位於東涌丈量約份第1約103號等多個地段，位於滿東邨西邊，地盤面積約36.4萬方呎，現為住宅（丙類）用地，申請人擬將土地改劃住宅（乙類）用地，地積比率由原先1倍提升至2.32倍，擬建9幢6層至22層的住宅大廈，當中基座為1至3層高的會所和商場平台，共提供1783伙住宅單位，平均面積約428方呎。

上述項目亦設約4.5萬方呎的零售設施，以及3.2萬方呎會所，整個項目的總樓面約84.3萬方呎。

啟德兩地申放寬密度 附條件下過關

另土木工程拓展署早前就啟德跑道區第4C區4號及5號商業地，以及毗鄰兒童醫院的第3E區1號及2號地盤，向城規會申請放寬密度，上蓋面積及建築物高度限制等，以作私人住宅發展、商業等用途，城規會昨日亦有附帶條件下批准其申請。

資料顯示，啟德跑道區第4C區4及5號土地，將放寬地積比率20%至8.16倍，以發展3幢約12至18層高的寫字樓，以及兩幢約17至20層的酒店，而基座則建車站及零售設施，總樓面逾190萬方呎；至於第3E區1號及2號地盤，最高總地積比擬增至約7倍，以興建4幢住宅大廈，提供約1928伙，總樓面逾110萬方呎。

相關字詞﹕東涌西站 啟德跑道區 城規會 東涌新市鎮擴展 新地

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