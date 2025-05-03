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經濟

香港地產

投資者2.3億買MOUNT POKFULAM

【明報專訊】超級豪宅再獲追捧，宏安地產（1243）旗下薄扶林洋房盤MOUNT POKFULAM，4月初以逾2.304億元，售出一幢實用面積4802方呎、屬4房3套間隔的洋房（另連花園及私家泳池等），成交實呎4.8萬元。資料顯示，買家為誠保企業有限公司，據悉購入作投資用途，而據項目成交紀錄冊顯示，上述售出洋房附連裝修及部分家具。

上述洋房相對毗鄰另一幢實用面積4765方呎、5房5套間隔洋房，去年4月成交實呎7萬元（成交價逾3.33億元），以呎價計低約三成。

SIERRA SEA招標沽特色戶 實呎1.48萬

至於新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，今日次輪價單銷售的288伙，最終收逾4.3萬票，超額148倍，成本港新盤票王；項目昨亦透過招標售出Aqua Avenue第3座地下1樓A室，實用面積457方呎兩房設計連花園特色戶，成交價676萬元、實呎1.48萬元。

滙都本月暫沽6伙 全盤餘3伙待售

此外，部分新界新盤進入接近清袋階段，泛海（0129）旗下預計下月入伙的洪水橋滙都，5月至今暫沽6伙，包括6座12樓A05室，實用面積445方呎，兩房戶，成交價523萬元、實呎1.17萬元；項目於2023年中開售至今累售1022伙，佔全盤1025伙逾99%，僅餘3伙待售。

中洲火炭星凱‧堤岸售出5座43樓C室，實用面積947方呎3房戶，成交價1942萬元、實呎2.05萬元；項目2021年底開售至今累沽1318伙，佔全盤1335近99%，僅餘17伙待售。

另嘉華（0173）牽頭啟德跑區啟德海灣，昨連售兩伙，其中2A座21樓B室，實用面積536方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1062萬元、實呎1.98萬元。

一手首4月5511宗成交 6年同期次高

另美聯研究部統計，今年首4個月整體一手成交錄5511宗、創6年同期次高，僅次於去年同期6601宗（2019年首4個月錄得7561宗）。美聯首席分析師劉嘉輝指出，首4個月一手成交較去年同期跌16.5%，同期成交金額錄約478.8億元，則較去年同期錄約800.5億元大減四成。

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