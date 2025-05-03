投資者2.3億買MOUNT POKFULAM

【明報專訊】超級豪宅再獲追捧，宏安地產（1243）旗下薄扶林洋房盤MOUNT POKFULAM，4月初以逾2.304億元，售出一幢實用面積4802方呎、屬4房3套間隔的洋房（另連花園及私家泳池等），成交實呎4.8萬元。資料顯示，買家為誠保企業有限公司，據悉購入作投資用途，而據項目成交紀錄冊顯示，上述售出洋房附連裝修及部分家具。