Webb-site數據軟件 已存至共享雲端

David Webb稱，如果佢有能力的話，打算喺每個星期六做額外嘅數據轉儲工作，務求令新嘅營運者系統準備就緒時，可以喺啟動收集程式碼之前匯入最新嘅資料。Webb仲希望採用Webb-site嘅數據及軟件嘅營運者，可以繼續秉承佢27年嚟經營呢個網站嘅精神，於條件可行嘅情况之下免費提供服務，又表示若果喺佢離開人世之前，可能見證有幾個新營運者，利用Webb-site資料運行新嘅資料庫，將會對佢嚟講係一件令人欣慰嘅事。

Webb喺文中結尾，仲用拉丁文留咗句「Carpe diem」，意思即係活在當下，後面更用廣東話拼音寫上「Ga Yau」，即係加油咁解，小琴都希望有奇蹟出現，令到Webb可以擊退病魔。另外，據香港外國記者會（FCC）網站顯示，FCC將會喺5月12號中午舉行「David Webb的告別爐邊對談」，Webb將出席、分享佢嘅人生同埋事業。

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[小琴密語]