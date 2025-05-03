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經濟
小琴密語

投資策略

Webb-site數據軟件 已存至共享雲端

【明報專訊】先前表示生命倒數以月計嘅獨立股評人David Webb，5月1號勞動節喺佢嘅個人網站「Webb-site」發文表示，佢已經將「Webb-site」數據及軟件存到共享雲端。Webb仲提到，佢忠誠的助手已經退休，更喺自己化療期間，花咗大量時間記錄Webb-site的運作方式，亦都同對數據庫某部分感興趣嘅一方交流。

David Webb稱，如果佢有能力的話，打算喺每個星期六做額外嘅數據轉儲工作，務求令新嘅營運者系統準備就緒時，可以喺啟動收集程式碼之前匯入最新嘅資料。Webb仲希望採用Webb-site嘅數據及軟件嘅營運者，可以繼續秉承佢27年嚟經營呢個網站嘅精神，於條件可行嘅情况之下免費提供服務，又表示若果喺佢離開人世之前，可能見證有幾個新營運者，利用Webb-site資料運行新嘅資料庫，將會對佢嚟講係一件令人欣慰嘅事。

Webb喺文中結尾，仲用拉丁文留咗句「Carpe diem」，意思即係活在當下，後面更用廣東話拼音寫上「Ga Yau」，即係加油咁解，小琴都希望有奇蹟出現，令到Webb可以擊退病魔。另外，據香港外國記者會（FCC）網站顯示，FCC將會喺5月12號中午舉行「David Webb的告別爐邊對談」，Webb將出席、分享佢嘅人生同埋事業。

email: financepage@mingpao.com

[小琴密語]

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