蘋果料關稅累本季增成本70億 大中華銷售連跌7季 股價早段挫5%

蘋果大部分iPhone等在中國組裝。雖然美方4月中宣布暫時豁免智能手機等電子產品的「對等關稅」，不過蘋果在中國組裝的產品仍面臨美國20%關稅。至於印度、越南等地向美國出口的產品，也要面臨10%基礎關稅。

全球市值一哥地位被微軟取代

庫克表示，第三財季在美國銷售的「大部分」iPhone將來自印度，而同期在美國銷售的「幾乎所有」蘋果其他設備，包括iPad、Mac、Apple Watch和AirPods，將來自越南。庫克又稱，今年會從台積電於亞利桑那州的新廠採購晶片。蘋果估計，今年會在美國採購190億塊晶片。庫克表示，蘋果大多數產品暫未受「對等關稅」影響，但6月之後情况難料，因此無法提供此後的前景預測。庫克重申，蘋果將繼續推動供應鏈產地多元化，以降低對中國的依賴。

銷美大部分產品轉由印越組裝

分析師估計，若印度生產的全部iPhone（目標產量約2,500萬部）都運往美國，將可滿足美國市場約50%需求。據TechInsights數據，倘美國向中國產品徵收50%關稅，可能使每部iPhone 16 Pro的硬件成本增約300至500美元。

蘋果逐步將組裝業務遷出中國之際，其iPhone銷售在大中華市場持續下滑。隨着iPhone與中國本土品牌的競爭加劇，蘋果第二財季在大中華區的收入按年跌2.3%至160億美元，已連續7季按年下跌。不過，北美等市場的銷售仍維持增長，蘋果第二財季的整體銷售額按年增5%至954億美元，勝於分析師預期。季度淨利潤為248億美元，按年增長近5%。不過分析師估計，蘋果有四分之一的營業利潤，來自Google向蘋果支付的援權費，以成為蘋果Safari瀏覽器的默認搜尋引擎。由於聯邦法官裁定此類支付有違反壟斷法後，蘋果恐將失去這些收入。

（綜合報道）

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