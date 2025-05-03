憧憬中美貿談 港股5月開局升385點 北水缺席成交跌至1337億 汽車科網股做好

恒指昨一度升最多423點，並以接近全日最高位收市，報22,504點，升385點或1.74%，為亞洲主要股市中第二佳的市場。國企指數升1.92%，收報8231點，科技指數更升3%，收報5244點。

恒指一周升2.4% 連漲3周

內地五一假期，北水未能經港股通南下，全日成交額較周三下跌約33%，減至1337億元，為3個月來最低成交。全周計，恒指及國指連升3周，恒指累升2.38%，國指累升1.86%，科指更累升5.25%。

新能源汽車股做好，小米（1810）4月新車交付量雖按月跌，但中銀國際及大和分別調高該股目標價至75.25元及65元，小米以全日最高位收市，報53.1元，升6.3%。比亞迪（1211）及理想汽車（2015）分別升3.3%及3.6%，3隻車股推高恒指124點，佔升幅約32%。重磅科技股ATM亦推高恒指124點，阿里巴巴（9988）升3.8%，騰訊（0700）及美團（3690）則分別升2.2%及1.69%。藥明系3股齊升，藥明康德（2359）獲高盛調高目標價至74.9元，刺激股價升7%，成表現最佳藍籌，藥明生物（2269）升5.7%，藥明合聯（2268）升6%。

分析：逼近4月下跌裂口頂部

黃國英資產管理創辦人黃國英指出，由於缺乏北水，港股昨日表現難反映後市，股市指數仍受中美貿易戰不明朗所牽動。但他認為，市底仍樂觀，特別是與關稅戰關連不大的股份表現強勁，例如生物科技股、消費股和本地銀行股，其中泡泡瑪特（9992）升2%，以及渣打集團（2888）升0.7%。獨立股評人彭偉新指出，內地假期下未有北水沽壓，令港股做好，恒指逼近4月下跌裂口頂部，即22,638點附近，一旦美股因數據不佳而回落，或觸發港股回調。

明報記者