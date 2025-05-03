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經濟

杜嘉祺：有信心匯控續成功 非常榮幸任主席

【明報專訊】匯控（0005）主席杜嘉祺周四公布年底離任，昨日最後一次主持周年股東大會。行政總裁艾橋智在致辭時讚揚杜嘉祺為集團奠定穩固基礎，並稱他是傑出的導師和伙伴，為他提供指引和輔助，在場人士向杜嘉祺鼓掌致意，杜嘉祺亦一度感觸。杜嘉祺則在會議尾聲表示非常榮幸出任匯控主席，有信心匯控將繼續成功。

CEO讚揚「為集團奠定穩固基礎」

杜嘉祺在主席致辭表示，現時不論在貿易、國際安全或經濟政策方面，都正在經歷深刻的變革時期。全球貿易關係的變化，主要影響是為全球增長帶來嚴重的潛在風險，增加經濟的不確定，有可能出現的各種結果及其影響，使進行任何中期預測都非常困難。不過他相信環球經濟的相互聯繫仍然非常重要，在全球和區域層面，都有眾多貿易集團有日漸加強的經濟交流，例如亞洲內部出口過去5年增長31%，歐洲內部貿易增長34%，匯控在以上地區均有強大實力、悠久歷史和卓越往績，有能力抓緊機會。

有股東問及香港商業房地產（CRE）相關信貸質素問題，行政總裁艾橋智回應表示，不預期中期內會對匯控信貸損失有重大影響，他稱雖然CRE前景較住宅市場疲弱，不過該行本港CRE貸款質素仍然強勁，貸款抵押比率高而借貸比率低，而無抵押貸款則貸予大型企業集團，其收入多元化，相關貸款亦達到投資級。

金管局早前公布，今年首季住宅負資產宗數重返4.07萬宗，再創逾21年新高，艾橋智回應表示，香港按揭貸款相當有韌性，中期內對按揭客戶非常有信心。他又表示，對香港按揭市場以至香港前景有信心，金管局和香港政府已採取政策措施幫助經濟、穩定和改善地產市場前景。他又指出，香港仍然是主要的國際金融中心，香港經濟增長預期高於2%，均將為該行未來的發展提供堅實的基礎。

相關字詞﹕杜嘉祺 艾橋智 匯控

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