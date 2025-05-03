明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

出口帶動 港首季GDP升3.1%勝預期 消費連跌4季 政府發言人：美關稅料困擾短期前景

【明報專訊】本港首季本地生產總值（GDP）按年增長3.1%（見圖1），遠高於市場預期的2.1%至2.3%，且較去年第四季加快0.6個百分點；首季經季節調整的經濟按季增長2%，亦高於市場預期的1.2%及去年第四季的0.9%。主要拉升動力源於內地以致本港貨品於首季加快提前出口，以避免受美國加關稅影響，帶動首季本港貨品出口按年升8.7%，增速較前季上升7.4個百分點。惟另一方面，私人消費開支連續4個季度下跌。有分析員憂慮樓市前景及本地消費市道不明朗，下調香港今年全年經濟增長預測至2.2%。

政府早前預測今年香港GDP增長介乎2%至3%。政府統計處昨天公布今年首季GDP預先估計數字，在各個主要組成部分中，貨品出口見增長，貨品進口亦升7.4%（見圖2），按季升7個百分點，而反映包括旅客在港支出的服務輸出亦升6.6%，以及固定資本形成總額按季止跌回升2.8%，均帶動增長加快，抵消了私人消費開支按年跌1.2%的影響。

大新金融下調全年增長預測至2.2%

政府發言人表示，外部需求持續，出口增長加快。受惠訪港旅客等活動上升，服務輸出續擴張，私人消費開支微跌，反映市民消費模式改變持續影響。展望未來，美國大幅增加進口關稅，環球經濟下行風險顯著上升，將抑制國際貿易往來和投資氣氛，困擾香港經濟短期前景；但內地經濟持續穩步增長，加上政府推動經濟增長和開拓更多元化市場措施，將為本港不同經濟活動帶來支持。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，首季經濟增長較他預期的2.3%高，因美國或對華進一步加徵關稅，出口商加快出貨，支持出口明顯增長。他指出，若內地刺激措施提振內需，或有助支持本港外貿表現。但聯儲局減息步伐不明，或影響本港樓市，加上旅遊業逆差持續，或續限制本地消費市道，暫時下調香港今年經濟增長預測至2.2%，視乎環球貿易政策發展，再考慮是否調整預測。

學者倡徵陸路離境稅支持本地消費

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，出口強勁或反映「預支」未來關稅對出口的打擊，若未來中美未能結束貿易戰，恐影響本港外貿，料未來數季經濟增長最樂觀升逾2%，全年料增長2%至2.5%。他認為，北上及外遊消費，以及樓市向下令私人消費開支回落，故需改善樓市的經濟結構及提升消費者信心，並建議引入陸路離境稅以支持本地消費。

明報記者

相關字詞﹕樓市 出口 私人消費開支 生產總值

上 / 下一篇新聞