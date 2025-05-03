出口帶動 港首季GDP升3.1%勝預期 消費連跌4季 政府發言人：美關稅料困擾短期前景

政府早前預測今年香港GDP增長介乎2%至3%。政府統計處昨天公布今年首季GDP預先估計數字，在各個主要組成部分中，貨品出口見增長，貨品進口亦升7.4%（見圖2），按季升7個百分點，而反映包括旅客在港支出的服務輸出亦升6.6%，以及固定資本形成總額按季止跌回升2.8%，均帶動增長加快，抵消了私人消費開支按年跌1.2%的影響。

大新金融下調全年增長預測至2.2%

政府發言人表示，外部需求持續，出口增長加快。受惠訪港旅客等活動上升，服務輸出續擴張，私人消費開支微跌，反映市民消費模式改變持續影響。展望未來，美國大幅增加進口關稅，環球經濟下行風險顯著上升，將抑制國際貿易往來和投資氣氛，困擾香港經濟短期前景；但內地經濟持續穩步增長，加上政府推動經濟增長和開拓更多元化市場措施，將為本港不同經濟活動帶來支持。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，首季經濟增長較他預期的2.3%高，因美國或對華進一步加徵關稅，出口商加快出貨，支持出口明顯增長。他指出，若內地刺激措施提振內需，或有助支持本港外貿表現。但聯儲局減息步伐不明，或影響本港樓市，加上旅遊業逆差持續，或續限制本地消費市道，暫時下調香港今年經濟增長預測至2.2%，視乎環球貿易政策發展，再考慮是否調整預測。

學者倡徵陸路離境稅支持本地消費

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，出口強勁或反映「預支」未來關稅對出口的打擊，若未來中美未能結束貿易戰，恐影響本港外貿，料未來數季經濟增長最樂觀升逾2%，全年料增長2%至2.5%。他認為，北上及外遊消費，以及樓市向下令私人消費開支回落，故需改善樓市的經濟結構及提升消費者信心，並建議引入陸路離境稅以支持本地消費。

明報記者