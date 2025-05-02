專才1.85萬租瑧璈開放戶 呎租62元

御景軒特色戶租2.1萬 業主回報5.5厘

另外，美聯助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣御景軒新錄頂層連天台特色戶租務成交，實用面積502方呎，3房間隔，屬屋苑較罕有放盤，業主叫價月租2.2萬元，議價後減1000元或約5%，獲同區家庭客以月租2.1萬元承接，實用呎租約42元；業主2007年以約462.2萬元購入，享租金回報約5.5厘。

市區老牌豪宅亦不乏租務成交，中原高級資深分區營業經理黃健忠表示，東半山玫瑰新邨F座低層2室，實用面積2832方呎，4房間隔，業主叫價11萬元，近日獲零議價連車位租出，實用呎租約39元，新租客為本地家庭客，因原先租住之單位即將進行大廈大維修，於同區再另尋同類單位租住；業主2007年以3200萬連車位購入，享4.1厘租金回報。

玫瑰新邨4房零議價連車位租11萬

九龍方面，香港置業市務經理（銷售）黃偉峯表示，荔枝角曼克頓山第3座低層G室，實用面積674方呎3房間隔，業主以約3.2萬元放租，議價後減價1500元或約5%，以3.05萬元成交，實用呎租逾45元；業主2021年以約1326萬元購入，享租金回報2.8厘。

御龍居中層3房租2.95萬 呎租37元

此外，中原高級區域營業董事王婉婷表示，何文田御龍居第2座中層E室，實用面積792方呎，屬3房間隔，以2.95萬元租出、實用呎租37元；業主早於2004年以400萬元購入單位，享8.9厘租金回報。

新界半新盤租務市况亦不俗，美聯助理區域經理黃國輝表示，大埔白石角逸瓏灣8第2座低層K室，實用面積543方呎，為兩房連儲物室間隔，議價後減1000元或5%，以月租1.9萬元成交，實用呎租約35元；業主2019年以約735.5萬元購入，享租金回報3.1厘。