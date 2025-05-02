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經濟

香港地產

SIERRA SEA次輪收4.2萬票 超購145倍 分析：5月一手成交有望重上2000宗

【明報專訊】踏入5月，市場依然聚焦新地（0016）西沙SIERRA SEA，項目明日次輪發價單銷售推出288伙，昨晚截止認購，市場消息稱過去5日收逾4.2萬個購樓意向登記，超額145倍，一躍成為本港歷來的新盤收票王。市場分析，關稅戰有緩和迹象，SIERRA SEA次輪銷售正值黃金周假期，加上5月料多個新盤接連推售，一手成交可望重上2000宗，較4月全月錄約1115宗，回升約79%。

明報記者 趙頌明、林可為

SIERRA SEA明日次輪銷售302伙，當中288伙以價單發售，市值逾18億元，單位折實價327萬至899萬餘元，折實呎價約9992元至1.35萬元；另14伙特色戶招標。市場消息稱，項目過去5日收逾4.2萬個購樓意向登記，相信主要屬首輪銷售向隅客再入票的「復活票」，超額145倍，超越長實2023年8月、推售油塘親海駅II首輪收逾3.8個購樓意向登記的紀錄，成本港新盤收票王。

此外，藝人方力申昨日出席GO PARK活動時亦表示，SIERRA SEA售價吸引有意購入單位。

ST. GEORGE'S MANSIONS三房售6500萬

事實上，SIERRA SEA原屬首輪收票最多的新界新盤票王，4月底首輪銷售收逾3.73萬個購樓意向登記，以首輪價單賣318伙計超額逾116倍。至於內地五‧一黃金周開始，昨日本港新盤成交以餘貨為主，信置（0083）牽頭、已屆現樓的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出一伙實用面積1871方呎3房戶，為第2座2樓A室，成交價6500萬元、實呎3.47萬元，屬項目12日內第7宗成交。

康城SEASONS系列連售6伙 吸金3385萬

會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列，亦錄至少6宗成交、吸金逾3385萬元，其中PARK SEASONS第2B座52樓A室，實用面積537方呎兩房連書房設計，成交價844.8萬元、實呎1.57萬元。嘉里（0683）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，亦連沽兩伙，其中第2A座42樓D室，實用面積616方呎兩房連儲物房戶型，成交價1816.62萬元、實呎2.94萬元。

海盈山兩房售逾1816萬 實呎撲3萬

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月下旬關稅戰有緩和迹象，市場氣氛稍回升，4月全月錄約1115宗一手成交， 而SIERRA SEA次輪銷售正值黃金周假期，料內地客入市個案將上升，加上5月料有多個新盤推售，一手成交可望錄約2000宗，成交量有望按月回升79%。

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