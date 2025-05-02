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經濟
2025年5月2日星期五
股市最前線
微軟Meta績佳股價大漲 納指升2％ 經濟數據差轉炒加快減息 美匯反衝越100關
日央行維持利率不變 降GDP及CPI預測
受惠北水南下 B組經紀行盈利拋離A組
「清盤王」黎嘉恩：當前經濟環境 減債為上
比亞迪上月新能源車銷量增兩成 小米汽車交付量按月跌 或受致命車禍拖累
匯控主席杜嘉祺 預告年底前退任
Nvidia黃仁勳：中美AI研發進展「非常接近」
張兆聰：金山雲試破降軌可小注
港元定存富融1個月年利率10.88厘
美元定存高息精選
植耀輝：哈電倘業績對辦 考慮增持
葉創成：港元定存賺較高息三大實戰心得
技術取勝：友邦50天線阻力大
盧駿匡：美股熊市反彈 長期下行趨勢未改
劉思明：港股短期聚焦科技黃金周概念收息股
周顯：特朗普關稅自相矛盾
譚新強：羅馬既非一日建成 也非一日毁滅
湯文亮：美國人無知情權 香港都無
SIERRA SEA次輪收4.2萬票 超購145倍 分析：5月一手成交有望重上2000宗
「Ken Sir」372萬沽荃中細戶 短炒帳賺三成
農耕記13萬租波斯富街樓上舖 呎租33元
專才1.85萬租瑧璈開放戶 呎租62元
港元定存富融1個月年利率10.88厘
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【明報專訊】富融銀行最新推出逢周一搶港元定存優惠，成功搶得優惠的客戶，可獲1個月定存年利率10.88厘
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微軟Meta績佳股價大漲 納指升2％ 經濟數據差轉炒加快減息 美匯反衝越100關
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