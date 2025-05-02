Nvidia黃仁勳：中美AI研發進展「非常接近」

黃仁勳在出席一場科技峰會後，被在場傳媒問到如何看待中美AI發展。對此他回應：「中國並不落後（於美國）。」而全球AI領域有一半研究人員都是中國人。他亦提及華為，稱該公司技術近年發展迅速，在運算及網絡技術研發上已頗有進展，而該公司亦正開發自家AI晶片，以減少對美國出產晶片的依賴。

籲美修改出口AI技術規定

被問及中國AI研發進展是否已領先Nvidia時，他表示「中國緊跟在我們後面，跟我們非常、非常接近。」此外他也認為，AI技術研發是一場長期的、無止境的競賽。與此同時，談及特朗普政府的關稅新政時，黃仁勳表示，美國應有自己的政策來實現、支持和加快本土製造。

中美貿易戰持續，晶片禁運亦由來已久，今年4月中，美國當局提出Nvidia旗下H20芯片向中國出口須獲許可，令Nvidia因此在本財年首季度列出55億美元「庫存、採購承諾和相關儲備」費用，相關費用被指是因上述美國晶片出口新限制而產生的虧損。

至於黃仁勳本人，近期奔波於中美之間盡力維持生意，包括上月中旬到訪北京，與國務院副總理何立峰會晤。周三（4月30日）到訪白宮與特朗普見面，並即場發表演講，稱要在美國本土打造「下一代技術」。