比亞迪上月新能源車銷量增兩成 小米汽車交付量按月跌 或受致命車禍拖累

明報記者 楊括

內地新能源車龍頭比亞迪4月銷量顯示增長勢頭持續，期內新能源車銷量38.01萬輛中，純電動乘用車銷量19.57萬輛，按年升45.57%；插電式混合動力車銷量17.69萬輛，跌0.4%。今年首4月計，比亞迪汽車銷量138.09萬輛，升46.98%。

零跑交車逾4萬 小鵬理想均超3萬

比亞迪之外，零跑、小鵬、理想4月交付量亦有3萬輛以上。其中零跑交車41,039輛，按年增1.73倍；小鵬交車35,045輛，按年增2.73倍，按月則多6%，連續6個月交付量超3萬輛；理想交車33,939輛，按年增32%。

此外，蔚來（9866）交車23,900輛，按年增53%，按月則升59%。新車款方面，蔚來指出，旗下走智能電動高端小車路線的「Firefly」（螢火蟲）已於4月19日上市，並於4月29日開啟交付。至於早前在上海車展首度亮相的SUV樂道L90，則將於今年第三季上市交付。

小米汽車上月交付量按年增3倍

上月初有一輛小米SU7高速起火致3人遇難，引發市場以至公眾對事故主因是否與智駕功能有關的質疑。小米旗下小米汽車4月交付量逾2.8萬輛，較3月的逾2.9萬輛按月跌逾3%，不過其交付量按年仍大增近3倍。小米汽車又稱，小米SU7 Ultra雙風道前艙蓋版已經開始陸續交付。

極氪銷量逾1.3萬 按年跌15%

另一邊廂，吉利（0175）旗下新能源車品牌極氪（美：ZK），其4月銷量報1.37萬輛，按年跌15%，按月亦跌11%，單月銷量於一衆新能源車品牌中居靠後位置。不過，若以今年首4個月計，極氪銷量5.51萬輛，按年仍有12%升幅。