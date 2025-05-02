「清盤王」黎嘉恩：當前經濟環境 減債為上

出口製造業財困個案增加

黎嘉恩指出，2016年在港錄得個人破產申請達9051宗之後便回落。隨着市場表現不穩定，影響到中港企業、個人財務狀况，到2024年全年個人破產宗數已增至9190宗，按年上升17%，創出2015年以來9年高位。強制公司清盤數目亦達740宗，按年增加30%，創過去12年來高位，並接近2009年金融海嘯時高峰。內地企業出現債務違約亦正增加，單是內房企業自2021年起至今共有50宗違約。違約規模比過往大很多，不少為大企業。

他亦觀察到，來自出口製造業的財困個案增加，尤其美國加徵關稅，海外市場需求放緩，影響所及，他恐中小企接單縮減，致現金流惡化，引發停產及倒閉。不過，他強調，清盤非中小企「專利」，在價格向下追逐，息口及成本卻高企時，出事率較大的往往是大企業。

由於企業在市場融資較以前困難，黎嘉恩說，在當前環境已成買方主導，白武士很多時寧願等待，甚至待至高院確認企業進行重組程序後，估值跌至很低價時才出手。他建議，高負債企業倒不如盡快重整，例如出售資產縮減規模，將不良資產剝離、結束表現不好的業務，以及着手重組債務。在重組債務時，企業需要尋求債務展期、延長還款期及降低利息負擔，藉此優化債務結構。他還提醒：「在推動債務重組時，企業不宜將所有資金盡用去還債，而是要預留資金做緩衝，保留足夠資金營運。」因此，他提議有需要的企業尋求會計專業去協助作更精準計算及預算。

內房或有二次債務重組

至於長期受高負債困擾的內房，雖然很多進行過債務展期，但黎嘉恩表示：「始終要削減債務本金，才令債務重組更有效。」他不排除續有內房公司進行第二次債務重組。

他指出，債權銀行通常需要債務人提供擔保及追加抵押品，至於債券持有人則多願意債轉股，因此他認為內房需兼顧不同持份者並提供選擇。不過比起內房，白武士在有選擇下，那些有重整價值的優質資產，例如鋼鐵、航運業、養殖業、有色金屬等周期行業，以至須領牌照的金融、醫藥及航空企業，以及獲穩定付費的企業、具核心技術、一時出現融資問題的新興產業，會較易吸引投資者垂青。