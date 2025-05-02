受惠北水南下 B組經紀行盈利拋離A組

根據證監會歷年證券業財務報告，2013年之前A組經紀行淨盈利總額一直多過B組經紀行，但由2013年起至2024年（2019年除外），A組淨盈利總額卻少過B組。不過因A組只有14家經紀行、B組有51家，若以平均每家經紀行淨盈利計，仍是A組經紀行高過B組。以剛過去2024年為例，儘管B組經紀佔行業盈利比例逾四成半，但B組處理港股交易額市佔率僅約27%（見圖2），反映盈利能力遠高於交易份額。

業界：C組生存空間大降

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，自2007年度A組錄得有紀錄以來最高的130億元淨盈利後，2008年A組淨盈利開始下跌，主要是因為2008年美國發生次按風暴，以及同年雷曼兄弟「爆煲」，直接影響以歐、美為主要基地的A組；相反，B、C組經紀行以香港及內地為主要基地，直接影響不大。2013年起B組淨盈利回升，但A組續跌，主要是因美國問題仍未完全解決，加上成本高，以及坐盤交易等均有影響。他續稱，2012年富途獲證監會發牌，掀起網上買賣潮流，其他券商亦紛紛加入，正式踏入互聯網券商年代；加上2014年滬港通啟動、北水來臨，A組受惠不大，但B、C組就「食正條水」。到2020年、2021年，B組淨盈利更大幅拋離A組，主要是受惠港股2021年初「牛市」、恒指曾升越3萬點；加上投資者網上買賣股票「成行成市」，很多互聯網券商亦促銷推廣。

他又稱，以往新股包銷主要集中A組經紀行，但近10年B組亦插手，搶走A組不少生意。加上A組經紀行營商手法跟B組不同，A組有銷售人員，公司要付佣金、花紅等，但B組主要為互聯網券商，客戶自己落單，收客戶很少佣金，亦不設營業代表，收入歸公司，也造成B組盈利能力較高。不過，有券商負責人指，以住A、B、C組市佔率平分春色，各佔三分之一，但過往20年發生翻天覆地變化，A組市佔率由約三成多增至現時逾七成，大部分從C組中奪去，估計是因一家大型互聯網券商晉身A組，其客戶又主要來自C組所造成，認為C組券商生存空間、競爭力大降。