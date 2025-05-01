東涌西站鄰地申建1783伙 規劃署不反對

市傳由新地或相關人士申請

據規劃署文件指出，申請地點位於東涌新市填西面，申請人擬議作中密度的住宅發展，地積比率約2.1倍，提高地積比率有效利好土地資料，以及增加房屋供應。另申請人在發展的範圍內申建商業設施，以及公共交通交匯處及幼稚園，為該一帶的未來入住人口服務，規劃署原則上不反對有關申請。

項目總樓面逾84萬方呎

資料顯示，財團申請改劃的地點位於東涌丈量約份第1約103號等多個地段，位於滿東邨西邊，地盤面積約36.4萬方呎，現為住宅（丙類）用地，申請人擬將土地改劃住宅（乙類）用地，地積比率由原先1倍提升至2.32倍，計劃興建9幢6層至22層的住宅大廈，當中基座為1至3層高的會所、商場平台，共提供1783伙、平均面積428方呎的住宅單位。

另外，項目將設約4.5萬方呎的零售設施，以及3.2萬方呎會所，整個項目總樓面約84.3萬方呎。