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經濟

香港地產

十大屋苑上月158宗成交 按月跌逾三成

【明報專訊】4月初環球政經局勢受關稅戰陰霾影響、港股更一度大起大落，據中原統計，十大屋苑4月共錄約158宗成交，較3月錄約236宗，按月跌78宗或逾33%，亦屬今年2月、因受新春節日氣氛影響而只錄約142宗後、兩個月來按月新低。值得留意的是，十大屋苑當中，有8個屋苑成交量4月錄得跌幅，另兩個則無升跌。

太古城上月平均實呎1.4萬跌7.6%

4月十大屋苑共錄約158宗成交，交投量按月跌幅最大屋苑為東涌映灣園，僅錄5宗成交、按月挫13宗或72%，跌幅為各屋苑之冠；鰂魚涌太古城同期錄得約26宗成交，較3月減少3宗或10%，屬成交跌幅最小屋苑，惟太古城4月平均成交實呎14,033元，較3月份15,190元跌7.6%，屬成交實呎按月跌幅最大屋苑。至於4月平均實呎錄得跌幅的另外兩個屋苑，除上述太古城外，還包括紅磡黃埔花園及映灣園，呎價按月分別跌0.4%及2.6%。

代理料本月二手買賣可看俏

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在關稅戰陰霾、息口走勢未明下，加上發展商以低價策略推售新盤，分薄二手購買力，令4月二手交投明顯放緩，料待局勢明朗前，二手會繼續受壓。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，隨着經濟環境趨穩，買家入市意欲亦見逐步回復正常，並積極在市場尋寶，加上發展商積極去庫存，刺激整體一二手購買力釋放，並支持全月二手交投。布又預期，5月份一手交投將隨多個新盤部署推售而按月大增，二手買賣交投亦可望看俏。

相關字詞﹕十大屋苑 嘉湖山莊 美孚新邨 黃埔花園 太古成 映灣園 關稅戰

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