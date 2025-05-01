明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

SILVERSANDS兩房600萬沽 4年實蝕四成

【明報專訊】西貢西沙SIERRA SEA大開紅盤之際，個別新界半新盤卻錄得勁蝕個案。中原地資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山SILVERSANDS 5B座中層B室，實用455方呎兩房間隔，議價後減50萬元或7.7%，以600萬元易手、實呎13,187元；原業主2021年約912萬元一手購入，帳面蝕約312萬元或34%，連使費料實蝕約350萬元或38%，料為屋苑最大蝕幅二手交。

翻查資料，SILVERSANDS去年底曾錄另一宗二手蝕讓成交，位於5A座低層實用412方呎兩房連平台特色戶，以680萬元易手、實呎16,505元；原業主2021年1016萬元一手購入，帳面蝕336萬元或33%。

SEA TO SKY三房千萬沽 兩年實蝕13%

將軍澳日出康城SEA TO SKY亦錄蝕讓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，屋苑1座高層B室，實用735方呎3房戶、望海景，議價後減15萬元或1.5%，以1000萬元易手、實呎13,605元；原業主2023年底1080萬元購入，帳面蝕80萬元或7%，連使費料實蝕約145萬元或13%。

不過，二手市場亦有不乏獲利成交。利嘉閣高級聯席董事吳楚興表示，東涌海堤灣畔第5座高層B室，實用855方呎3房戶，望機場景及海景，議價後以978萬元易手、實呎11,439元；原業主早於2003年以約250.7萬元一手買入，帳面大幅獲利逾727萬元或2.9倍。中原高級資深分區營業經理陳振裕表示，西半山樂信臺1座中層A室，實用746方呎3房戶，以1342.8萬元易手、實呎1.8萬元；原業主2000年以505萬元購入，帳面賺逾837萬元或1.7倍。

長沙灣瑜悅兩房月租2.2萬元租出

租務方面，新入伙盤租盤不乏承接。美聯營業經理吳冠衛表示，長沙灣瑜悦低層J室，實用497方呎兩房戶，業主收樓後即月租2.2萬元租出、實用呎租44元，租客並預付一年租金涉約26.4萬元；業主去年底約720.6萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

相關字詞﹕瑜悦 樂信臺 海堤灣畔 SEA TO SKY SIERRA SEA

上 / 下一篇新聞