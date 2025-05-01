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經濟

香港地產

揚海特色戶呎價逾4.1萬沽 黃竹坑站今年新高

【明報專訊】關稅戰形勢稍為紓緩，部分豪宅新盤再錄高價成交，其中嘉里（0683）、信置（0083）等合作發展的黃竹坑站港島南岸2期揚海，昨以5550萬元、實呎4.1萬元售出一個特色戶，創今年同區呎價新高。

上述單位為揚海1B座5樓A室，實用1352方呎，連585方呎花園，4房雙套連工人套間隔，剛以5550萬元易手，實呎4.1萬元，創港島南岸今年成交呎價新高。揚海至今累售577伙 ，佔可售單位逾96%，套現約143億元，發展商指出，項目尚餘小量優質4房海景及頂層特色單位可供選購。另合景泰富（1813）與龍光（3380）合作鴨脷洲現樓盤凱玥，新近招標售出第6座16樓A室，實用1697方呎4房間隔，成交價4242.5萬元、實呎2.5萬元，買家成交期30日。凱玥4月份暫錄3宗成交、吸金逾1.65億元。

ST. GEORGE'S三房6900萬沽

至於信置及中電（0002）合作何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，過去11日內售出6伙，最新一伙為實用1841方呎的1座3樓B室3房戶，成交價6900萬元、實呎37,480元。自2020年推售至今累售114伙，佔項目總數175伙，總套現金額逾95億元。

其餘新盤方面，內房五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸推出「五‧一黃金周」現金回贈優惠，今日至5月15日期間，凡購買指定單位之買家，可獲現金回贈禮，購買兩房單位，可獲3萬元現金回贈；購買3房單位，可獲5萬元現金回贈；購買4房單位，則可獲8萬元現金回贈。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，項目已累售458伙，佔全盤單位總數688伙近七成，套現總額逾41億元。

相關字詞﹕新盤成交 St. George's Mansions 揚海 凱玥

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