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經濟
國際金融

星巴克次財季收入增2%遜預期 利潤挫五成

【明報專訊】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）在截至3月底的第二財季銷售額恢復增長，收入按年增2%至87.6億美元，是逾一年以來首次回升，惟升幅遜於市場預期。加上改革措施令成本增加，星巴克季度利潤按年大跌50%至3.84億美元。調整後每股盈利跌近四成至41美仙，低於市場預期，其股價早段挫一成。

星巴克表示，其改革策略初見成效，但仍未完成，季度同店銷售連續第五季下滑，但跌幅收窄。

美國同店銷售跌2%，全球同店銷售跌1%，中國同店銷售持平，較市場預期好。

去年秋季接掌星巴克的行政總裁尼科爾（Brian Niccol）表示，「重振星巴克」計劃正帶來動力，已看到門店變化，但財報未能反映這些進展，每股盈利不應被視為衡量成功的標準。他說，透過優化人員配置，服務變得更快捷、更友善。簡化餐單也使門市效率提升，而鼓勵顧客停留的全新門店設計，即將在紐約和洛杉磯推出。此外，星巴克正試驗以新訂單排序算法，縮短顧客等待咖啡時間。

星巴克表示，一項旨在改善落單效率的試驗計劃，將顧客等候時間縮短至4分鐘以內。4分鐘服務時間，是星巴克設定的主要目標之一。尼科爾表示，打算在本財年結束時，將這項服務推廣至美國約三分之一（約3000家）門店。

該公司又稱，雖然關稅將導致成本增加，但仍計劃履行本財年不加價的承諾。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 盈利 同店銷售 星巴克（Starbucks）

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