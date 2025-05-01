星巴克次財季收入增2%遜預期 利潤挫五成

星巴克表示，其改革策略初見成效，但仍未完成，季度同店銷售連續第五季下滑，但跌幅收窄。

美國同店銷售跌2%，全球同店銷售跌1%，中國同店銷售持平，較市場預期好。

去年秋季接掌星巴克的行政總裁尼科爾（Brian Niccol）表示，「重振星巴克」計劃正帶來動力，已看到門店變化，但財報未能反映這些進展，每股盈利不應被視為衡量成功的標準。他說，透過優化人員配置，服務變得更快捷、更友善。簡化餐單也使門市效率提升，而鼓勵顧客停留的全新門店設計，即將在紐約和洛杉磯推出。此外，星巴克正試驗以新訂單排序算法，縮短顧客等待咖啡時間。

星巴克表示，一項旨在改善落單效率的試驗計劃，將顧客等候時間縮短至4分鐘以內。4分鐘服務時間，是星巴克設定的主要目標之一。尼科爾表示，打算在本財年結束時，將這項服務推廣至美國約三分之一（約3000家）門店。

該公司又稱，雖然關稅將導致成本增加，但仍計劃履行本財年不加價的承諾。

（綜合報道）

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