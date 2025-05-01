阿里餓了麼推百億補貼 投入外賣戰

隨着阿里加大資源投放力度，外賣市場已成中資科技巨企間的博弈新戰場。港股阿里股價昨升2.2%，京東、美團分別挫0.8%及1.4%。

外賣、零售平台餓了麼表示，即日啟動「餓補超百億」第一波，用戶可登入餓了麼App搜索「超百億」，稱「每天都有驚喜，便宜到你沒脾氣」。早前京東高調入局外賣市場，用真金白銀巨額補貼與美團「搏鬥」，是次餓了麼宣布推出百億補貼的同時，更宣稱「不打口水仗，只發真福利」，劍指其他兩家科企龍頭的意味明顯。

淘寶「小時達」據報將更名「閃購」

與此同時，接近阿里的人士對本報記者稱，淘天旗下淘寶即時零售業務「小時達」昨日（30日）內便會更名「閃購」。不過截稿前內地版淘寶App頁面仍顯示相關業務名為「小時達」。

消息面上，內媒「晚點LatePost」披露更多消息稱，提及京東、美團在外賣領域補貼交易、相互輿論戰吸引了消費者、商家和騎手關注度，阿里認為，相關熱度下，營銷補貼動作的成效都能事半功倍。而淘寶閃購升級後，將與餓了麼協同，共同加大補貼，圍繞消費者提供如免單紅包、免單奶茶、大額滿減外賣等優惠。在訂單配送上，餓了麼將為淘寶閃購提供大部分商家供給，而且在訂單配送上，餓了麼旗下蜂鳥騎士（即騎手）將承擔絕大部分訂單配送。

阿里截至今年3月底止第四財季業績即將於本月15日出爐，市場關注其對人工智能（AI）資源投放進度以至回報情况，以及貿易戰下將如何應對地緣政治對環球電商市場造成的不確定性。