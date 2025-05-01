友邦首季新業務價值升13% 勝預期 股價急彈近7%

本港新業務價值升16%

友邦早上開市前公布首季業績，股價全日急彈6.78%至58.2元。今年首季，更為反映現時利率下行的新業務合約服務邊際（New CSM），按年錄16%增長，增速高過基於統計假設的新業務價值。友邦表示，多層具盈利性的新業務疊加來自有效保單業務的經常性盈利，該行有信心每股稅後營運溢利，達至2023年至2026年間複合年均增長率9%至11%的目標。

按銷售渠道，代理新業務價值按年上升21%至12.18億美元，佔該行首季新業務價值逾75%，傳統保障和分紅產品均有非常強勁增長。伙伴分銷渠道新業務價值則按年上升2%至3.97億美元，單計內地以外的銀保渠道按年增長21%，友邦指業績反映香港業務獨立財務顧問和經紀渠道，和內地銀保渠道謹守財務紀律。

內地增長遜同業平保太保

按地區分類，內地業務以去年經濟假設計算的新業務價值上升8%，低於中國平安（2318）、中國太保（2601）的35%至39%升幅。內地持續下調政策利率，帶動市場利率下行，友邦以截至去年底的內地政府債收益率，及在去年底下調長期投資回報假設0.8個百分點的基準，新業務價值按年倒退7%，不過新業務價值利潤率仍高於50%。監管當局近年下調儲蓄保單預定利率，友邦稱通過為代理預先提供相關培訓，成功推動業務向分紅產品轉型，整體產品組合保持均衡，期內活躍代理人數按年增長6%。

環球宏觀環境及資本市場持續波動，友邦表示，作為衡量股東資本和自由盈餘主要指標的股東資本比率，截至首季末超過200%。投資組合資產質素方面，友邦指保單持有人與股東持有固定收入投資組合的平均信貸評級維持在A級，首季持有約3400萬美元債券被降至投資級以下，佔全部債券組合0.02%，截至期末投資級以下和未獲評級債券佔比為2%，價值為32億美元，與去年底相若。