寧德最快下周招股籌390億 4年來最大IPO

【明報專訊】路透社引述消息人士稱，內地電池製造商巨頭寧德時代（深：300750）計劃最早下周在香港啟動上市程序，集資至少50億美元（約390億港元），將是繼2021年初上市的快手 （1024）以來，本港4年來最大規模的首次公開發行（見表）。報道表示，寧德時代的簿記建檔，即邀請投資者競標股票發行程序預計將於下周二或周三開始。寧德時代未置評。寧德時代今年2月申請在港上市，僅用25天便獲中證監「開綠燈」，批准發行不超過約2.2億H股。
另一重磅A股、在1月遞表申請港股上市的調味料生產商海天味業（滬：603288）昨日公布，獲中證監通過公司來港發H股的境外上市備案，批准發行不超過7.1億股，按海天味業昨收報41.92元人民幣計，用盡發行規模最多可集資逾300億港元。
中證監批准海天味業赴港上市
昨日網約車平台曹操出行遞表申請來港上市，該公司曾於去年4月及10月兩度遞表。曹操出行由吉利（0175）母公司吉利集團孵化，據初步招股資料，吉利汽車創始人及董事長李書福為控股股東。同日申請上市的還有X射線機供應商普愛醫療設備，以及按《上市規則》第18A章（生物科技股）遞表的基因測序儀開發商安序源科技。此外，智慧停車空間運營商科拓通訊周二（4月29日）入表申請上市。
周一（4月28日）至5月2日招股的現製飲品商滬上阿姨（2589）孖展反應火熱。截至昨晚9時已錄得約496.89億元孖展，超購逾1779倍。