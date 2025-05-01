明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

首季負資產逾4.07萬宗 逾21年高 金管局：按揭資產質素良好 業界：下半年或回落

【明報專訊】今年第一季本港住宅樓價按季下跌1.7%，扭轉去年第四季反彈勢頭，拖累住宅負資產宗數在首季末回升至逾21年新高。金管局公布，截至3月底負資產住宅按揭錄得40,741宗，按季增加6.13%，並略高於去年第三季的40,713宗（見圖），為2003年12月以來高位。金管局重申，住宅樓價期內下跌，負資產個案上升是預期之內，至3月底負資產和整體按揭貸款拖欠比率，分別處0.17%和0.13%的低水平，反映絕大部分貸款人能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

明報記者 歐陽偉昉

金管局公布今年首季末，負資產住宅按揭貸款涉及金額按季上升5.54%至2059億元，按揭貸款中無抵押部分的金額則按季上升13.1%至164億元。負資產按揭拖欠逾3個月比率雖然維持低水平，不過今年首季末按季上升0.02個百分點，連續第7季上升。整體按揭至3月底拖欠逾3個月的比率按月上升0.01個百分點，拖欠逾6個月比率按月持平在0.08%，經重組貸款比率維持在接近零水平。

拖欠逾3個月比率連升7季

金管局表示，上述負資產個案貸款主要涉及按揭保險計劃，按揭成數一般較高，不過按保對申請人還款能力有嚴謹要求，包括供款與入息比率以50%為上限，借貸比率達八成以上申請者更需為首次置業並且固定受薪。當局認為，銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港業主還款能力持續穩健，銀行的借貸風險可控。雖然本港失業率處於低水平，但地緣政治對本港經濟存不確定性，提醒有意置業人士應衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，建議預留至少半年後備資金。他續稱，現時新盤供應充裕，發展商以低價推售新盤，短期二手樓價持續受壓。不過美國或在下半年減息，帶動港息進一步回落，屆時負資產個案亦有望回落。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，目前樓價波幅有限，相信已反映市場因素，預期今年負資產不會再大幅上升，不會重現2003年SARS逾10萬宗的歷史高位。他又指出，雖然負資產貸款逾期比率持續上升，惟整體仍處於低水平，貸款人只要每月準時還款，未見銀行因物業估價下調而「call loan（提早收回貸款）」。

分析：SARS高位不會重現

此外今年3月，整體住宅按揭貸款新申請貸款錄8456宗，按月增加29.3%。新批出貸款按月減少5.3%至247億元，其中一手交易相關貸款按月減少16.8%至101億元，二手交易相關貸款按月增加6.2%至116億元，轉按按月減少0.9%至30億元。3月底未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至1.88萬億元。

相關字詞﹕按揭貸款 負資產 金管局

上 / 下一篇新聞