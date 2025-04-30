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基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數

【明報專訊】隨着保護主義抬頭，近年全球貿易限制持續增加（見圖），為環球經濟前景增添變數。貝萊德多元資產策略團隊收益投資聯席主管Justin Christofel指出，美國關稅政策增加美經濟衰退風險，認為除透過股債等多元資產獲取收益，還可於投資組合內加入日圓，有助應對不確定性。

儘管美國總統特朗普早於去年已預告上任後將推行新關稅政策，Justin Christofel表示，美國4月初公布「對等關稅」後的貿易局勢較市場預期為差，經濟增長及通脹回落程度或會遜於年初的市場共識，意味通脹有機會維持於較高水平，全球經濟增長可能進一步放緩，美國經濟陷衰退的風險增加，惟此並非定局，考慮到今年初美國經濟有個健康的開局，加上美國政府已暫緩大部分地區的「對等關稅」創造貿易談判空間，同時國會迅速採取行動以推進包括減稅在內的法案，或可抵消部分關稅的負面影響，預期未來數月美國經濟數據或會轉弱，但不會出現懸崖式下跌。

聯儲局對減息料保持耐性

自美國經濟現衰退隱憂，市場對聯儲局進一步減息的預期升溫，目前債市反映市場預期美國今年約減息4次，Christofel續稱，該公司認為聯儲局於減息上將保持耐性，會待如消費及就業等經濟數據，顯示經濟出現放緩，方會迅速採取減息行動，但亦認為美國關稅及移民政策有機會推升通脹，使通脹維持於2%以上，這可能會影響聯儲局減息的決定，尤其是未來美國政府有可能會以更大財赤支持財政擴張；至於美國以外地區通脹受「對等關稅」的影響相對美國為低，除日本外，不少國家可透過減息支持經濟增長，如歐洲央行便於4月減息，加上美國關稅及保護政策或促使其他國家如歐盟及中國般採取行動，以支持其經濟，認為美國以外地區的經濟前景有望稍優於美國。

股票較看好收息股

Christofel指出，過去兩年幾乎不受控的通脹，推升不少風險資產價格，再加上不確定的經濟前景，為今年投資市場帶來新挑戰，認為以三大支柱股息收益（Equity Income）、信貸敏感型固定收益（Credit Sensitive Fixed Income）和防守型固定收益（Defensive Fixed Income）為中心，構建投資組合，令投資組合中大部分總回報來自不同資產提供的收益，有助減低市况波動對投資組合回報的影響。事實上，今年初至4月23日，整體美國高息股表現便跑贏標普500指數，而由今年初至4月16日，儘管期內美股大跌，不少債券包括環球投資級別債、10年期美國國債及環球高收益債券仍能提供正回報，至於股票方面，期內歐洲股票也提供正回報。

資金轉向非美股票

面對當前波動市，Christofel表示，在目前的投資環境中，於股票方面，較看好可提供股息收益的收息股，並透露其有份管理的環球多元資產收益組合，於考慮到美股過去兩年持續上漲，並且將於今年面對更多宏觀不確定性，如美國經濟增長及通脹前景，加上基於美國政策風險增加，及市場對美股估值偏高的憂慮，該投資組合在去年年底和今年初減少於美股方面的配置，同期當信貸利差接近歷史低位時，減持了一些高收益債券，至去年第四季，該組合策略性地增持了美國國債，而在今年美國公布關稅政策前後，該投資組合將部分資金轉向歐洲收息股，並增持了日圓，以增加投資組合的防守性，而隨着最近信貸利差從收緊狀態，擴大至高於10年平均水平，該投資組合開始吸納部分可提供吸引風險調整後收益的債券，目前該投資組合稍為提升現金水平，並降低投資組合對利率的敏感度，增持非美國股票，持有日圓等多元化貨幣，並增加於防守型固定收益上的配置，而該投資組合每逢股市下跌，也有沽售認購期權，以收取期權金，以確保投資組合可從不同渠道獲取收益，以減低市况波動對其投資組合的影響。

明報記者 劉敬華

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