MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕五成 近3億易手實呎6.5萬 近年超級豪宅最大宗蝕讓

上述單位為MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積4596方呎，4房4套間隔，據代理稱，單位原以4億元放售。最新資料顯示，物業本月初以成交金額包括1.1億港元及逾1.763億元人民幣售出，折合金額共約2.975億港元，即減價逾1億元或25%，實呎約64,730元。新買家以公司名義登記，董事姓陳，名家以普通話拼音，料為內地人。資料顯示，原業主名字以普通話拼音，料為內地背景人士，2017年以逾4.4億元一手購入，現帳面蝕讓約1.437億元，但由於當年購入須付樓價15%「辣稅」，即涉逾6600萬元，若連同其他使費，料實蝕逾2.1億元或48%。

霍英東家族7500萬蝕沽La Hacienda低層戶

事實上，MOUNT NICHOLSON過往多次誕下樓王單位，而富豪業主更不勝枚舉，惟歷來兩宗二手成交均屬蝕讓。2023年初屋苑一個面積相同的D座中層戶，連車位以3.9億元售出，當時實呎84,856元，若扣除價值約1000萬元之車位，即現時成交價較兩年多前下跌約8000萬元或21%。當年沽貨之原業主早於2018年以近5.2億元一手購入，及後以900萬元購入車位，共涉5.29億元，若連使費料實蝕約1.65億元或31%。

另方面，市場亦有名人勁蝕沽貨個案。資料顯示，由霍英東孫女霍詠詩持有的山頂La Hacienda A座一個低層戶，實用2734方呎，3房3套間隔本月中以7500萬元售出，實呎27,432元。據悉，單位連租約出售，原叫價約1億元，現減價約2500萬元或25%售出。霍詠詩於2021年以1.15億元購入，現帳面蝕讓4000萬元，連使費料實蝕約4560萬元或近四成。

政協施清流1.38億購湯文亮陽明相連戶

至於紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮原作自住的大潭陽明山莊相連戶，早前以1.38億元易手，登記買家為世界環球有限公司，董事為全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流，該單位為陽明山莊頂層相連戶，實用4616方呎，實呎43,328元；湯氏2008年1.015億元購入，帳面賺3650萬元或36%。施清流近期亦以2220萬元購入上環中遠大廈一個面積1956方呎單位，呎價11,350元。原業主2011年2226萬元購入，帳面微蝕6萬元離場。

明報記者