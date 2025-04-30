明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕五成 近3億易手實呎6.5萬 近年超級豪宅最大宗蝕讓

【明報專訊】關稅戰下，一向抗跌力較強的超級豪宅，亦有業主難逃勁蝕的命運。繼東半山傲璇（OPUS HONG KONG）上月錄得蝕使費二手成交後，多次登上亞洲樓王寶座的山頂MOUNT NICHOLSON，一個4房分層單位於本月初以近3億元易手，實呎約6.5萬元，買家料為內地客，是次為屋苑歷來第二宗二手成交。原業主持貨近8年，連同當年入市時之「辣稅」，料實蝕超過2.1億元或近半，為近年市場上最大宗超級豪宅蝕讓成交。

上述單位為MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積4596方呎，4房4套間隔，據代理稱，單位原以4億元放售。最新資料顯示，物業本月初以成交金額包括1.1億港元及逾1.763億元人民幣售出，折合金額共約2.975億港元，即減價逾1億元或25%，實呎約64,730元。新買家以公司名義登記，董事姓陳，名家以普通話拼音，料為內地人。資料顯示，原業主名字以普通話拼音，料為內地背景人士，2017年以逾4.4億元一手購入，現帳面蝕讓約1.437億元，但由於當年購入須付樓價15%「辣稅」，即涉逾6600萬元，若連同其他使費，料實蝕逾2.1億元或48%。

霍英東家族7500萬蝕沽La Hacienda低層戶

事實上，MOUNT NICHOLSON過往多次誕下樓王單位，而富豪業主更不勝枚舉，惟歷來兩宗二手成交均屬蝕讓。2023年初屋苑一個面積相同的D座中層戶，連車位以3.9億元售出，當時實呎84,856元，若扣除價值約1000萬元之車位，即現時成交價較兩年多前下跌約8000萬元或21%。當年沽貨之原業主早於2018年以近5.2億元一手購入，及後以900萬元購入車位，共涉5.29億元，若連使費料實蝕約1.65億元或31%。

另方面，市場亦有名人勁蝕沽貨個案。資料顯示，由霍英東孫女霍詠詩持有的山頂La Hacienda A座一個低層戶，實用2734方呎，3房3套間隔本月中以7500萬元售出，實呎27,432元。據悉，單位連租約出售，原叫價約1億元，現減價約2500萬元或25%售出。霍詠詩於2021年以1.15億元購入，現帳面蝕讓4000萬元，連使費料實蝕約4560萬元或近四成。

政協施清流1.38億購湯文亮陽明相連戶

至於紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮原作自住的大潭陽明山莊相連戶，早前以1.38億元易手，登記買家為世界環球有限公司，董事為全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流，該單位為陽明山莊頂層相連戶，實用4616方呎，實呎43,328元；湯氏2008年1.015億元購入，帳面賺3650萬元或36%。施清流近期亦以2220萬元購入上環中遠大廈一個面積1956方呎單位，呎價11,350元。原業主2011年2226萬元購入，帳面微蝕6萬元離場。

明報記者

相關字詞﹕陽明山莊 紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮 殷然 霍英東孫女霍詠詩 la hacienda 豪宅蝕讓 傲璇(OPUS HONG KONG) MOUNT NICHOLSON

上 / 下一篇新聞

匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
匯控CEO：美元環球主導地位未見變化
匯控CEO：美元環球主導地位未見變化
四大行首季純利僅農行有增長
四大行首季純利僅農行有增長
中銀首季減值前經營溢利升16% 首派季息0.29元
中銀首季減值前經營溢利升16% 首派季息0.29元
彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平
彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平
中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%
中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%
小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股
小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股
Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善
Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善
美的擬分拆安得智聯來港上市
美的擬分拆安得智聯來港上市
滬上阿姨兩日孖展超購逾508倍
滬上阿姨兩日孖展超購逾508倍
新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%
新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%
中壽首季新業務價值 按年升4.8%
中壽首季新業務價值 按年升4.8%
TVB料今年廣告收入超去年
TVB料今年廣告收入超去年
貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱
貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱
通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引
通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引
UPS：料亞馬遜配送業務減 擬裁員兩萬
UPS：料亞馬遜配送業務減 擬裁員兩萬
張兆聰：青島啤候50元以下收集
張兆聰：青島啤候50元以下收集
港元定存匯豐1個月年利率10厘
港元定存匯豐1個月年利率10厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：推後加息無礙日圓走强
姜靜：推後加息無礙日圓走强
技術取勝：吉利短線15.4元整固
技術取勝：吉利短線15.4元整固
劉思明：穩定派息金融股續獲資金追捧
劉思明：穩定派息金融股續獲資金追捧
周顯：天經地義也大不過錢
周顯：天經地義也大不過錢
湯文亮：空虛的貨架 如何才填滿
湯文亮：空虛的貨架 如何才填滿
緹岸1房低見269萬 半年兩度蝕讓共貶值五成
緹岸1房低見269萬 半年兩度蝕讓共貶值五成
SIERRA SEA周六次輪銷售302伙
SIERRA SEA周六次輪銷售302伙
現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高
現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高
馬亞木家族呎價1.88萬放售中環中心單位
馬亞木家族呎價1.88萬放售中環中心單位
林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風
林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風
個別洋房最高成交價見1.45億
個別洋房最高成交價見1.45億
基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數
基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數