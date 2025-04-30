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經濟
2025年4月30日星期三
股市最前線
匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
匯控CEO：美元環球主導地位未見變化
四大行首季純利僅農行有增長
中銀首季減值前經營溢利升16% 首派季息0.29元
彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平
中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%
小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股
Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善
美的擬分拆安得智聯來港上市
滬上阿姨兩日孖展超購逾508倍
新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%
中壽首季新業務價值 按年升4.8%
TVB料今年廣告收入超去年
貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱
通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引
UPS：料亞馬遜配送業務減 擬裁員兩萬
張兆聰：青島啤候50元以下收集
港元定存匯豐1個月年利率10厘
英鎊定存高息精選
姜靜：推後加息無礙日圓走强
技術取勝：吉利短線15.4元整固
劉思明：穩定派息金融股續獲資金追捧
周顯：天經地義也大不過錢
湯文亮：空虛的貨架 如何才填滿
MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕五成 近3億易手實呎6.5萬 近年超級豪宅最大宗蝕讓
緹岸1房低見269萬 半年兩度蝕讓共貶值五成
SIERRA SEA周六次輪銷售302伙
現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高
馬亞木家族呎價1.88萬放售中環中心單位
林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風
個別洋房最高成交價見1.45億
基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
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