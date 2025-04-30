姜靜：推後加息無礙日圓走强

筆者所在的研究團隊估計，儘管加息的時間可能被推後，但無礙美日利差收窄及日圓逐步走强的趨勢。從最近公布數據可見，通過薪資增長拉動內需及持續通脹的良性循環已逐漸建立，支持日央行繼續加息。日央行行長植田和男重申，如果基本通脹率一如預期靠向2%目標，央行將繼續加息，我們估計該行在年底前將調高政策利率至1%（即加息兩次，每次25個基點）。

除日央行貨幣政策正常化外，我們留意到有其他利好日圓因素。近期的發展，包括美國的貿易保護主義措施抬頭、美國例外主義的退潮以及不斷擴大的美國債務問題等，某程度上削弱美元作為儲備貨幣地位和避險貨幣的吸引力，日圓可能得益於資產重新配置的趨勢，以及尋求其他儲備貨幣的需求。展望在市場波動加劇、地緣政治不確定性升溫的背景下，日圓料繼續受惠。

目前市場上偏好逢高賣出美元的意願强烈，表達這種觀點最好的策略就是做多日圓兌美元。從數據來看目前看多日圓的頭寸已經非常擁擠，商品期貨交易委員會的非商業日圓倉位已升至紀錄新高，日圓短或線有調整壓力，但預期日圓兌美元中長期走强的趨勢不會被扭轉。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]