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經濟
國際金融

貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+） 考慮加快增產之際，貿易戰正損害原油的需求前景。迹象顯示美國經濟開始面臨壓力，令油價近日持續偏軟。國際油價昨晚跌約2%，6月到期的布蘭特期油，昨在每桶65美元左右徘徊，低見64.5美元，其過去一個月的價格跌約13%，可能創2021年以來最大月度跌幅。紐約期油昨跌穿每桶61美元。

雖然6月到期的布蘭特期油價格下滑，但此價格已高於此後多個月的遠期價格。彭博社指出，布油兩份即將到期的合約，出現近月溢價（backwardation，即近月期貨價格，高於遠月期貨價格）。目前6月合約的交易價格，高於7月合約，且差距是近3個月來最大，反映市場預期短期內的原油供應，仍較今年稍後緊張。

大摩料布油今年見60美元

摩根士丹利指出，當前油市呈現罕見的格局——近9個月的期貨合約價格曲線呈下行趨勢，布油的近月合約價格，高於遠期合約。大摩指出，近月溢價表明，今年稍後油價將迅速轉弱，需求放緩和供應增長，將導致原油供應過剩。大摩預計，布蘭特期油價格將在今年稍後跌至每桶60美元，而關稅將成為原油需求的重大阻力。不過這種期貨合約價格下行的趨勢，將在明年初開始觸底反彈，並呈現期貨溢價（contango，即遠月期貨價格，高於近月期貨價格）。大摩形容，參考過去約30年的歷史數據，原油期貨價格曲線從未像現在這樣「微笑」。

A/S Global Risk Management分析，市場愈來愈清楚，近幾個月的需求增長，主要受到關稅前的囤積所推動。澳新銀行集團分析師的報告指出，疲弱的經濟數據，反映原油需求未來存在下行風險。在需求轉弱之際，交易員也關注美國與伊朗之間的核談判。若談判取得進展，美國有可能放寬對伊朗的原油出口限制，令原油需求增加。

此外，美國政府對進口銅徵收關稅的威脅，促使交易商於潛在關稅生效前，將大量銅進口美國，令全球銅供應趨緊。《金融時報》引述大宗商品貿易商Mercuria金屬及礦業研究主管Nicholas Snowdon的消息稱，過去幾周，中國內地的銅庫存迅速下降，按照目前的下降速度，到6月中，內地銅庫存可能耗盡（降至零）。

上海期貨交易所數據顯示，中國銅庫存上周驟降近5.5萬噸，總量降至11.68萬噸，是歷來最大的按周跌幅。相比下， 紐約商品期貨交易所（COMEX）在4月的銅庫存大幅增加，上周五更創2018年以來新高。

內地銅庫存急降 銅溢價見93美元

Snowdon形容，這可能是銅市史上，最嚴重的供應緊縮之一，中國政府只有少量庫存應付本土需求。上海有色金屬市場數據顯示，洋山銅溢價由2月底每噸35美元的低位，躍升至周一的每噸93美元，是2023年底以來最高。洋山銅溢價是指洋山港現貨銅價，與倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格的價差，是衡量中國銅市場需求的重要指標。

此前美國總統特朗普宣布徵收「對等關稅」引發的市場動盪，一度導致LME期銅價格跌至一年低位，但自此價格已出現反彈，目前期銅價格在每噸9300美元水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕銅價 貿易戰 紐約期油 布蘭特期油 油價

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