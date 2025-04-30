明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

滬上阿姨兩日孖展超購逾508倍

【明報專訊】本周一（28日）至5月2日招股的滬上阿姨（2589）孖展反應火熱。根據券商數據，截至昨晚9時已錄得約138.88億元孖展。該股公開發售集資額2727.78萬元，相當於兩日已超購逾508倍。

「鳴鳴很忙」等3企同日遞表

另有內地食品飲料零售商「鳴鳴很忙」本周一遞表申請上市，高盛及華泰國際為聯席保薦人。據初步招股資料，集團以量販模式銷售零食，擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩個品牌，分別成立於2017年及2019年，2023年完成合併後，仍保持雙品牌策略。鳴鳴很忙門店廣泛覆蓋下沉市場，截至去年底共擁有14,394間門店，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且其中約58%門店位於縣城及鄉鎮。集團以加盟店形式快速拓展門店網絡，自營店佔比僅0.1%、即15間。

2024年，集團錄得商品交易總額（GMV）555億元（人民幣，下同）。初步招股文件引述資料指出，按去年休閒食品飲料GMV計，集團是中國最大的連鎖零售商。財務方面，去年全年收入按年升2.83倍至393.44億元，純利升2.81倍至8.29億元。集團指出，集資擬用於提升供應鏈能力和產品開發能力、升級門店網絡等。

與鳴鳴很忙同日遞表的，還有儲能系統提供商果下科技及岩土工程服務提供商宏業基岩土科技。初步招股資料顯示，果下科技專注於研發並提供儲能系統解決方案及產品，可覆蓋電力側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景；宏業基岩土科技專注於承接華南地區樁基礎工程及基坑工程。

明報記者 邱潤青

上 / 下一篇新聞

匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標
匯控CEO：美元環球主導地位未見變化
匯控CEO：美元環球主導地位未見變化
四大行首季純利僅農行有增長
四大行首季純利僅農行有增長
中銀首季減值前經營溢利升16% 首派季息0.29元
中銀首季減值前經營溢利升16% 首派季息0.29元
彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平
彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平
中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%
中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%
小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股
小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股
Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善
Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善
美的擬分拆安得智聯來港上市
美的擬分拆安得智聯來港上市
新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%
新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%
中壽首季新業務價值 按年升4.8%
中壽首季新業務價值 按年升4.8%
TVB料今年廣告收入超去年
TVB料今年廣告收入超去年
貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱
貿戰損需求 油價月內瀉13% 期貨價反映市場預期明年初前續走弱
通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引
通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引
UPS：料亞馬遜配送業務減 擬裁員兩萬
UPS：料亞馬遜配送業務減 擬裁員兩萬
張兆聰：青島啤候50元以下收集
張兆聰：青島啤候50元以下收集
港元定存匯豐1個月年利率10厘
港元定存匯豐1個月年利率10厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：推後加息無礙日圓走强
姜靜：推後加息無礙日圓走强
技術取勝：吉利短線15.4元整固
技術取勝：吉利短線15.4元整固
劉思明：穩定派息金融股續獲資金追捧
劉思明：穩定派息金融股續獲資金追捧
周顯：天經地義也大不過錢
周顯：天經地義也大不過錢
湯文亮：空虛的貨架 如何才填滿
湯文亮：空虛的貨架 如何才填滿
MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕五成 近3億易手實呎6.5萬 近年超級豪宅最大宗蝕讓
MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕五成 近3億易手實呎6.5萬 近年超級豪宅最大宗蝕讓
緹岸1房低見269萬 半年兩度蝕讓共貶值五成
緹岸1房低見269萬 半年兩度蝕讓共貶值五成
SIERRA SEA周六次輪銷售302伙
SIERRA SEA周六次輪銷售302伙
現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高
現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高
馬亞木家族呎價1.88萬放售中環中心單位
馬亞木家族呎價1.88萬放售中環中心單位
林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風
林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風
個別洋房最高成交價見1.45億
個別洋房最高成交價見1.45億
基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數
基金特區：貝萊德籲買日圓抗風險 保護主義抬頭 環球經濟添變數