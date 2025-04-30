美的擬分拆安得智聯來港上市

公開資料顯示，安得智聯是一家提供端到端數智化供應鏈解決方案的物流科技企業，可提供從原料至成品的製造業供應鏈解決方案、線上線下全渠道一盤貨，以及送裝一體化服務的消費供應鏈解決方案。從2014年開始，該公司已統一管理美的集團所有物流業務。在2023年，美的曾發布其「A拆A」計劃，擬分拆安得智聯於深交所主板上市並啟動前期籌備工作，惟之後未成事，及至現時將目光瞄準港股市場。公告指出，相信通過本次分拆能進一步聚焦主營業務，提升業務競爭力及推進國際化戰略，拓展海外市場。分拆後，美的仍為安得智聯的間接控股股東，將繼續保持對安得智聯控制權。

美的首季多賺38%

美的於同日公布今年首季業績，期內純利錄得124.22億元（人民幣，下同），按年升38.02%，每股基本盈利1.64元；期內營業收入1278.39億元，按年增長20.49%。按業務劃分，美的今年首季新能源及工業技術收入為111億元，按年增長45%；智能建築科技的收入為99億元，按年升20%；機器人與自動化收入錄得73億元，按年增長9%。美的H股昨收市報73.9港元，升0.82%。