小鵬汽車CCASS倉位急增 或啟動配股

【明報專訊】繼比亞迪（1211）、小米（1810）和蔚來汽車（9866）早前先後配股集資後，小鵬汽車（9868）近日在中央結算系統（CCASS）內的持股數據出現明顯異動。數據顯示，小鵬股份在CCASS內的倉位於短時間內急增，尤其由花旗銀行名義持有的股份單日激增4.33億股，或是啟動配股行動的先兆。
花旗名義持股單日增4.33億股
小鵬昨日股價顯著波動，盤中一度跌5%，最終收報73.6元，仍跌4.5%，全日成交金額達23.97億元。美股開盤早段曾跌4.5%。
根據CCASS的持股紀錄，截至周一（28日），系統內登記的流通股份比例，由上周六（26日）的45.3%大幅上升至68.48%，持股量由8.62億股增加至13.04億股。
當中，最大變動來自花旗銀行名義下的持倉，其持股比例從3.13%激增至25.87%，合共持有約4.93億股。
分析指出，小鵬為港美兩地上市中概股，存放在港CCASS股份大增，除可能與主要股東部署沽貨套現，或公司向主要股東借貨以先舊後新方式配股外，亦可能單純由於有機構股東將美股ADR轉換來港。
近期比亞迪小米蔚來先後配股集資
近期電動車行業進入新一輪激烈競爭期，多家車企紛紛透過配股融資以增強資本實力。上月比亞迪與小米集資逾400億元，蔚來亦集資約40億元。