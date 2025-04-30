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經濟

中海油首季少賺8%至逾365億 中石油多賺2% 收入跌7.3%

【明報專訊】俗稱「三桶油」中的其中兩桶中國海洋石油（0883）及中國石油（0857）昨日齊派季度成績表，當中中海油歸屬股東淨利潤按年下跌7.9%至365.63億元（人民幣、下同），扣除非經常收益的淨利潤則按年跌6.2%至370.27億元。至於中石油首季收入按年跌7.3%，期內賺468.09億元、按年升2.3%。

明報記者 陳偉燊

中海油及中石油在收市後公布季度業績前，股價雙雙下跌，分別跌1.53%及0.52%。

中海油表示，季內的資本支出為277.13億元，按年跌4.5%，主要與勘探工作及調整井工作量同比下降有關。至於每桶石油實現價格在季內達72.65美元，按年跌7.7%；每千立方英尺的天然氣實現價格則為7.78美元，按年升1.2%。季內其實現總淨產量1.88億桶油當量，按年上升4.8%；拆開計算，石油淨產量近1.46億桶，按年增加3.41%；天然氣淨產量達2530億立方英尺，按年增加10.24%。

中海油：低油價突顯集團優勢

中海油總裁閻洪濤昨午在首季業績的發布會上表示，雖然短期內因為美國總統特朗普的新政策對市場造成影響，波動性較大，相對集團在首季實現油價平均每桶約72美元，現時國際油價已經回落至65至66美元，但他強調低油價不致對集團構成影響，並更突顯其持有大量現金流及低成本優勢。他又稱這亦給予集團購併機會，購併項目不止公司，亦包括資產，他認為對具備現金流的公司，會帶來機遇；他強調即使低油價，中海油的產量及資本支出計劃未受影響，亦不用更改。洪透露，撇除去年首季多一天的影響，今年中海油首季的油氣淨產量實際增加6%。

中石油季內油氣價均跌

至於中石油方面，經營活動產生現金流量淨額達1394.36億元，按年增加25.3%。季內原油平均實現價格為每桶70美元，按年下降7.2%；國內天然氣平均銷售價格為每千立方英尺9.01美元，按年下跌3.9%。季內實現油氣當量產量4.67億桶，按年增長0.7%；石油產量按年增加0.2%至2.4億桶；可售天然氣產量按年增加1.2%至1.36萬億立方英尺。季內的資本支出達575.18億元，按年增加7.58%。

相關字詞﹕閻洪濤 中國石油 中國海洋石油

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