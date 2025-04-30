彭博：內地廠商賣美元結匯 人民幣收復關稅戰前水平

離岸人民幣昨日曾觸度7.25的高位，較上日收報7.28有所轉強，隨後回落至7.27的水平，整體呈現小幅升值趨勢。與此同時，人民銀行昨開出人民幣兌美元中間價為7.20，已是連續第四個交易日高開。

彭博引述在中國進出口商品交易會（廣交會）期間受訪的18家出口商表示，考慮到當前人民幣兌美元匯率，他們均認為7.3附近是很合適的結匯點位。此外，公司對營運現金流有需求，也是在當前價位直接結匯的原因，這或幫助人民幣兌美元匯率暫時企穩在7.3水平。

報道引述一家遼寧出口商Aroma International Trade Co.董事長翟剛指出，人民幣不太可能再大幅下跌，因145%的美國關稅已經是最壞的情况。他稱目前匯率對公司來說，價格不錯，結匯後可以直接應付支出，而且人民幣在7.25至7.35的波動區間，有利於公司從事跨境貿易。

瑞穗：改變囤積外匯習慣

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰發表報告指出，鑑於外匯趨勢的透明度較低，中國出口商打算減少外匯敞口，擺脫前一年囤積外匯的習慣。特朗普反覆無常的政策破壞了美元的特殊地位及其儲備貨幣地位，以致美匯指數從今年迄今的高點110.2跌至低點97.9。