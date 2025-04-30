四大行首季純利僅農行有增長

淨利息收益率全跌

今年首季計，國有四大行淨利息收益率普遍呈按年下跌，跌幅最多為建行，跌0.16個百分點，相關跌幅拖累四大行主要盈利來源即淨利息收入跌幅介乎2.74%至5.21%。營業收入方面則現分歧，中行按年升2.41%，農行增0.32%，而工行跌2.61%，建行則減4.76%。至於被市場視為平滑盈利工具的信貸撥備，四大行中僅農行調升2.61%，其他3家以中行按年減7.68%最多，不過仍未能避免純利按年下跌。

四大行以外，零售業務較多的郵儲行淨利息收入按年降3.79%。手續費及佣金淨收入則顯著增8.76%，主要受該行推動中間業務均衡發展，以及拓展公司和資金業務，投資銀行、交易銀行、資產託管、財富管理業務快速發展帶動。

至於交行，其淨息差按年收窄0.04個百分點，但該行淨利息收入略增2.52%，相信是受益於客戶貸款量上升。其季報顯示，截至上月底，該行客戶貸款餘額89,181.34億元（人民幣，下同），按年升4.24%。其中公司類貸款餘額58,553.2億元，增5.19%。

此外，招行淨利息收入按年亦增1.92%，但淨利息收益率1.91%，按年下跌0.11個百分點。招行解釋，息差收窄主因是內地貸款市場報價利率（LPR）下調及現有房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生業務收益率按年下跌，導致生息資產收益率下降。不過，該行指其持續抓住利率市場化調整機遇，推動存款成本穩步改善，部分抵消了資產收益率下降引致的影響。

郵儲行信用減值損失大增逾53%

資產質量方面，截至首季末，各大內銀不良貸款率大致保持平穩，四大行中僅中行不良貸款率按年微升0.01個百分點，其他3家銀行均轉跌。郵儲行不良貸款率按年升0.07個百分點，在主要內銀中升幅最大。更值得留意的是，郵儲行今年首季信用減值損失按年大增逾53%至107.17億元，惟該行未於財報中解釋原因。