匯控CEO：美元環球主導地位未見變化

「部分客戶將美股轉至港股A股」

至於貿易趨勢會如何演變，艾橋智指過去在中國以外建立供應鏈的「中國+1」策略，會受美國關稅所影響，這已反映於該行可能出現的下行情景計算中。但與此同時，過去數年均保持增長的亞洲與中東區內貿易，結構性增長仍將持續，在貿易中佔更主導的地位。客戶在前景不明朗下，會尋找可信任的業務伙伴，而該行有5000多個貿易行業專家，亦具備財務實力，有力支持客戶需求。

匯控現時持有交行（3328）19%股權，不過交行在3月宣布向財政部定額增資，完成後會將匯控持股攤薄至16%。艾橋智表示，滿意16%的持股比例，並支持交行配股以提升支持市場和業務增長能力。財務總監郭佩瑛稱，股權攤薄將產生12億至16億美元會計損失，會在交行配股完成後在財報反映，不過對核心一級資本充足率只有輕微影響，不損匯控派息或資本分配，將繼續長期戰略持股交行。