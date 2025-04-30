匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標

明報記者 歐陽偉昉

匯控業績好過預期，本季繼續回購30億美元，帶動匯控中午公布業績後轉升，收報88.35元，上升3.03%，全面收復4月2日美國公布「對等關稅」後跌幅，累升0.4%。匯控中期息派0.1美元，不計須予注意項目的RoTE按年上升0.4個百分點至16.8%。

CEO：不明朗環境致貸款增長放緩

匯控首季銀行業務淨利息收益105.99億美元，大致符合市場預期，按年下跌5.92%，期末客戶貸款餘額按季持平，按年上升1.24%。該行維持今年銀行業務淨利息收益約420億美元指引，惟今年貸款需求依然不振。艾橋智表示，不明朗環境導致客戶短期推遲大型資本開支決定，令貸款增長放緩，不過相關收入主要來自存款而非貸款。財務總監郭佩瑛補充，雖然利率存在不利因素，但存款結餘續有增長，結構性對冲也續帶來支持。

淨利息收益外，費用及其他收益按年下跌約25%至71億美元，其中批發交易銀行業務按年上升10%至29億美元，主要受惠於市場波動和客戶對冲需求，帶動外匯收入上升22%；財富管理收入按年上升23%至23億美元，主要受惠私人銀行業務和投資產品分銷業務表現。關稅或對交易銀行收入有影響，不過艾橋智指該業務覆蓋不同貿易走廊，產品線也不只限於與貿易有關，財富管理則維持中期內年均雙位數增長預期。

匯控首季預期信貸損失（ECL）為8.76億美元，按年增21.6%或1.56億美元，當中1.5億美元與經濟前景不明朗上升有關。目前匯控預期下行情景發生機率為25%，惟一旦最終發生，預估全年ECL將額外增加5億美元。郭佩瑛表示，目前客戶信貸質素未有直接因關稅受壓，風險監察指標穩定。

財務總監：

信貸質素未直接因關稅受壓

地產相關貸款方面，郭佩瑛續對本港地產商貸款質素有信心，一半貸款為有抵押，無抵押部分主要是貸予投資級的大型綜合企業。雖然近期地產市場仍然低迷，但政府支持地產措施漸在住宅樓宇見效，人才流入提振需求利好租金收益，商業地產復蘇需時更長但亦將受惠政策。

摩根士丹利報告稱，匯控去季淨利息收益受惠於香港存息定價，相信可達全年目標，利潤勝預期由費用及其他收入帶動，該行因此上調今年匯控盈利預期上調1.2%。摩通維持匯控目標價83元，評級維持「超配」。