ST. GEORGE'S 2466萬沽兩房戶 實呎3.2萬

LP10連沽兩伙4房 吸金6270萬

個別新盤則連環錄成交；南豐將軍澳日出康城LP10，透過招標連售兩伙4房戶、吸金6270萬元，售出單位為第2A座25樓及43樓A室、分別實用面積1523及1517方呎，均屬4房雙套間隔，連車位成交價各為3010萬及3260萬元、實呎1.97萬及2.14萬元。

另早前劈價三成促銷貨尾、內房碧桂園（2007）九龍城現樓瓏碧，同樣連售兩伙1房戶，實用面積同屬285方呎，成交價535萬及536萬餘元、實呎同逾1.8萬元。

SIERRA SEA招標沽3房特色戶

1228萬成交 實呎1.75萬

至於新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，招標售出Aqua Avenue第3座29樓C室3房特色戶，實用面積701方呎連平台及天台，成交價1228.4萬元、實呎1.75萬元，買家可獲3%印花稅直送、120日內完成交易獲1.5%回贈等優惠；同系大埔白石角雲滙2期，亦售出特色戶，為第10座地下A1室，實用面積782方呎3房間隔連花園，成交價1674.3萬元、實呎2.14萬元。

另外，嘉里（0683）元朗朗天峰亦沽出特色戶，為第2座27樓A室，實用面積679方呎3房間隔連平台、天台，成交價1188.25萬元、實呎1.75萬元；項目年初開售至今累售460伙，吸金總額19.6億元。

另五‧一黃金周將至，資策（0497）佐敦高臨，伙拍五大代理行推優惠，各代理行之首5名買家，凡購入兩房戶，可獲贈由代理行送出之一安士金幣兩枚；購買3房戶的買家，可獲贈一安士金幣3枚；高臨去年開售迄今累售214伙，佔全盤單位總數259伙的83%，套現18.9億元。