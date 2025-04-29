天盛苑兩房租1.1萬 租客預付一年涉13萬

維港‧雙鑽1房租1.6萬 回報3.8厘

市場半新盤租務市况依然活躍，啟德跑道區維港‧雙鑽，新近錄得租賃成交。中原地產分行經理施蒂文表示，維港‧雙鑽1B座低層G室，實用面積300方呎，一房間隔，採開放式廚房，單位向西方，望內園景，最新以月租1.6萬元租出，實用呎租53元。業主去年12月509.2萬元一手購入，持貨僅4個月，租金回報約3.8厘。另美聯營業經理陳昌裕表示，港島東半新盤The Holborn高層B3室，屬實用面積255方呎一房戶，獲同區租客以月租1.7萬元承租，實用呎租約67元。業主2021年10月約798.3萬元一手購入，租金回報2.6厘。

康怡兩房租2萬 97貨回報5厘

此外，九龍站擎天半島有一手業主將單位租出，獲雙位數字租金回報。中原地產分行經理胡鴻洲表示，擎天半島6座中層A室，實用面積621方呎，兩房1套間隔，單位座向東南方，外望開揚都市景及遠海景，最新以月租3.2萬元租出，實用呎租52元。業主2001年12月以約384.6萬元一手購入，持貨已逾23年，租金回報高達10厘。

另外，利嘉閣助理營業董事丁培鴻稱，鰂魚涌康怡花園F座高層15室，實用面積約531方呎、兩房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租約38元。業主1997年約480萬元購入，租金回報約5厘。