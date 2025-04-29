恒和珠寶創辦人遺孀6000萬購柏樂苑3房戶

較同類單位高峰期售價跌逾三成

資料顯示，上述單位為柏樂苑低層A室，實用面積2437方呎，3房3套間隔，本月初以6000萬元售出，實呎24,620元，買家以天誌有限公司（Skywood Limited）作登記，公司董事包括鄭小燕及其女兒陳慧琪。資料顯示，同座同面積高數層A單位，2018年曾以9100萬元購入，現成交價較2018年低逾三成。原業主1997年以3320萬元購入，現帳面獲利2680萬元或約80%。

譚仔五哥230萬沽曼克頓山車位

另資料顯示，荔枝角曼克頓山2樓一個車位，本月中以230萬元售出，物業由「譚仔五哥」譚澤均等2007年以1120萬元連一個單位購入，住宅單位早於2010年以1638萬元售出，連同今次售出之車位，共套現1868萬元，帳面獲利748萬元或67%。

尚柏1房連租約287萬沽 半年炒貴6%

另外，去年10月低價開售的元朗尚柏，至今已錄得8宗二手成交，全屬獲利個案，利嘉閣地產分區董事陳庭豐表示，尚柏中層E室1房戶，實用面積285方呎，以287萬元連租約沽出，實呎約10,070元。買家擬購入物業作投資，以月租1.06萬元計，租金回報逾4.4厘。原業主去年10月約270.6萬元一手買入，持貨約半年，帳面獲利約16.4萬元或6%。

不過其他半新盤續錄蝕讓。美聯區域經理吳偉文表示，粉嶺One Innovale 1期B座中層18室，實用面積約310方呎、1房設計。早前以370萬元放售，近日減價約10萬元或3%、以360萬元成交，實呎約11,613元。資料顯示，原業主2022年8月以約451萬元一手購入，帳面虧損約91萬元或20%，連使費料實蝕約108萬元或24%。

另外，中原地產高級分行經理關偉豪表示，將軍澳日出康城LP6第2座中層A室，實用面積867方呎、3房1套連工人套房間隔，以1155萬元易手，實呎13,322元。原業主2018年10月1379.7萬元購入，帳面蝕讓224.7萬元或16%，連使費料實蝕約302萬元或22%。