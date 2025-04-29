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經濟

香港地產

官方樓指首季轉跌1.7% 連跌4月 見逾8年半低 分析料關稅戰累次季續挫1.3%

【明報專訊】今年樓市持續調整，據差餉物業估價署最新公布，2025年3月私宅售價指數最新報284.2點，按月跌約0.49%，雖然跌幅連續3個月收窄，但指數繼去年第四季微升0.45%後，首季再次由升轉跌，期內跌幅1.73%。由於有關數字仍未反映關稅戰所帶來之影響，有業界料次季將再跌約1.3%，預期今年上半年或累跌約3%。

明報記者 林尚民

據差估署資料，3月份整體樓價指數284.2點，按月跌約0.49%，指數連挫4個月共2.5%，並為逾8年半低，按年則跌8.2%，但期內4個月按月跌幅，卻連續3個月收窄，12月至3月按月跌幅分別為0.79%、0.69%、0.56%及0.49%。若以最新指數，對比2021年9月歷史高位398.1點，則累跌28.61%。資料顯示，該指數自2023年次季至去年第三季，連跌6季後，去年第四季終見回升，按季升約0.45%，惟總計今年首季，指數再次由升轉跌，期內指數累跌約1.73%，跌幅遠超去年第四季升幅。

首季中小型樓跌1.65% 跌幅小於大單位

另若以單位類型分類，實用面積1076方呎或以下A至C類中小型單位售價指數，最新報285.6點，按月跌0.45%，首季累跌1.65%；而實用面積1076方呎以上D、E類大型單位售價指數，則報260.7點，按月跌0.76%，首季累跌2.3%，反映政府放寬100元印花稅至400萬元或以下物業的情况下，中小型單位走勢較大型單位表現較為理想。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然3月下旬市况尚算不俗，惟旺市不旺價，加上踏入4月初後，中美關稅戰愈演愈烈，環球股市及港股更加一度急瀉，窒礙市場氣氛，恐令4月份相關指數跌幅再次擴大至約0.8%。不過，他又稱，期待近日關稅戰似有放緩迹象，加上若美國能提早在5月或6月份減息，對樓市有一定支持，盼令樓價在5月跌幅收窄，並在6月橫行，惟次季料難逃再跌約1.3%的命運，而整個上半年樓價或需跌約3%。

代理界籲政府再推措施提振樓市

另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指出，最新樓價指數顯示現行政策未能全面提振樓市，儘管新一份《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元或以下物業，但政策主要對於一手市場較受惠，發展商透過貼市價策略成功加速去庫存，帶動首季一手交投顯著回升，二手市場仍續受壓，反映政策不足以遏止二手樓價跌勢。

陳又指出，當前外圍經濟環境充滿變數，中美關稅戰局勢未明，美國聯儲局降息步伐亦有放緩的憂慮，對本地樓市構成壓力，在缺乏利好消息刺激下，預計短期內樓價仍有下調風險，可見單靠現有措施不足以扭轉局面，呼籲政府再推出更積極政策刺激樓市。

相關字詞﹕關稅戰 樓價指數 差餉物業估價署

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