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經濟
2025年4月29日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
DONKI縮港業務 小西灣店5．31結業 旗下港超市第一滴血 進軍6年仍擁10店
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滬上阿姨首日超購92倍 博雷頓孖展11億
人行：研設民營中小企增進信用制度
港上月進出口表現遠勝預期 學者：應對關稅提前備貨 料本月起出口轉跌
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王幹文籲降PIPE投資者門檻 增SPAC活力
中移動6月底終止港3G服務
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波音拿下美軍第六代戰機合約 因特朗普政府為其續命？
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劉思明：資金仍偏好消費股穩定派息股
周顯：很多所謂「AI」沒技術含量
湯文亮：特稱與習通話 料為安撫國民
官方樓指首季轉跌1.7% 連跌4月 見逾8年半低 分析料關稅戰累次季續挫1.3%
租金首季彈0.42% 跑贏樓價指數
恒和珠寶創辦人遺孀6000萬購柏樂苑3房戶
天盛苑兩房租1.1萬 租客預付一年涉13萬
ST. GEORGE'S 2466萬沽兩房戶 實呎3.2萬
周顯：很多所謂「AI」沒技術含量
【明報專訊】同老友聊天，他說起當年，應該是2001年吧，在香港某科網公司打工，這公司是一間搜索引擎公司……嗯，以當年香港的技術，怎可以開發搜索引擎呢？
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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