黃雯怡：耐世特擁技術優勢 上望5.5元

【明報專訊】美國總統特朗普對關稅問題的態度有所軟化，推動上周美股回暖。不過中方否認與美方談判，政策不確定性對股市反彈造成壓力。本周五美國將公布非農就業數據，市場預期4月新增非農就業人數將為4個月以來最低水平。另外周三公布的3月核心PCE物價指數也受關注，這對聯儲未來息率走勢帶來影響。包括亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Meta（美：META）在內的美股科技巨頭將公布業績，這些業績將成為美股是否能修復今年以來跌幅的關鍵催化劑。港股方面，人行表示，將適時降準降息，並研究豐富政策工具箱，適時推增量政策；發改委亦表示將推穩就業、經濟五方面措施。市場仍關注關稅消息，加上黃金周假期將至，料恒指本周在兩萬二左右窄幅波動。
受中美經貿關係可能緩和預期影響，汽車零部件個股明顯反彈。耐世特（1316）近期在上海車展期間，展示最新後輪轉向技術，其後輪轉向系統允許後輪和前輪協調轉動，最大轉角可達12度，在低速和高速條件下優化操控性和穩定性，優先考慮了成本效益、輕量化、耐用性及整車集成。此前，公司發布2024年年報，實現營收43億美元，同比增加1.6%，歸母淨利潤0.62億美元，同比增長68%，符合預期。公司的產品組合持續優化及技術領先，有利於拓展其在新能源車領域的業務。去年其贏得60億美元的新業務，包括在線控轉向方面獲得頭部電動車企L4項目訂單。預期在汽車行業智能化發展提速背景下，公司可憑藉領先的技術優勢受益。建議4.6元買入，暫上望5.5元。