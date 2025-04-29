黃雯怡：耐世特擁技術優勢 上望5.5元

受中美經貿關係可能緩和預期影響，汽車零部件個股明顯反彈。耐世特（1316）近期在上海車展期間，展示最新後輪轉向技術，其後輪轉向系統允許後輪和前輪協調轉動，最大轉角可達12度，在低速和高速條件下優化操控性和穩定性，優先考慮了成本效益、輕量化、耐用性及整車集成。此前，公司發布2024年年報，實現營收43億美元，同比增加1.6%，歸母淨利潤0.62億美元，同比增長68%，符合預期。公司的產品組合持續優化及技術領先，有利於拓展其在新能源車領域的業務。去年其贏得60億美元的新業務，包括在線控轉向方面獲得頭部電動車企L4項目訂單。預期在汽車行業智能化發展提速背景下，公司可憑藉領先的技術優勢受益。建議4.6元買入，暫上望5.5元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]