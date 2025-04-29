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經濟
國際金融

Deliveroo獲同業出價281億提購

【明報專訊】本月早前已撤出香港市場的外賣平台戶戶送（Deliveroo）（英：ROO），證實獲美國外賣平台DoorDash（美：DASH）價值約36億美元（約281億港元）的收購報價，刺激戶戶送昨股價曾升逾18%，高見174便士，創逾3年高位，僅略低於DoorDash提出的每股180便士現金收購。

另外，英國富時100指數昨午夜前升約0.2%，預計將連續11個交易日上漲，創2019年底以來最長升浪。

戶戶送昨表示，將即時暫停3月18日宣布的價值1億鎊（約10.4億港元）股票回購計劃。該公司上周五稱，願向股東推薦該收購建議。花旗預計，DoorDash收購戶戶送，不會面臨重大的監管障礙，因為兩家公司所經營的市場沒有任何重疊。

DoorDash股價早段升逾1%。市場等待美國政府的貿易談判進展，美股三大指數午夜前下滑。

特朗普上任百日 標指挫8%

根據CFRA Research的數據，自特朗普於1月20日再次就任美國總統以來，至上周五（25日）收市，標普500指數下跌了7.9%，是自1973年尼克遜展開第二任期以來，第二差的總統在位首100天表現。尼克遜當年為應對通脹而採取的一系列措施，導致美國在1973至75年陷入衰退，標指在1973年尼克遜第二任期的首百日任期跌了9.9%。他最終於1974年因水門事件辭職。綜合由1945至2021年上任的美國總統數據，在他們上任後的首100天，標指平均升2.1%。

美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）警告，受關稅的不確定影響，標普500指數仍可能較上周五收市跌逾10%。

（綜合報道）

[國際金融]

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